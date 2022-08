Golob: Po potrebi tudi prehranski dodatek

Vlada se je pri soočanju z visokimi cenami hrane odločila za t. i. mehko regulacijo - za spremljanje cen osnovnih živil. Premier Robert Golob upa, da bodo učinki vidni kmalu, že oktobra pa naj bi bilo jasno, ali so potrebni kakšni trši ukrepi. Če bo potrebno, bo vlada po energetskem draginjskem dodatku uvedla tudi prehranskega.

Golob je spomnil, da ima vlada od začetka delovanja na delovnem programu vprašanje tako energetske kot prehranske draginje. Ker je draginja na področju energetike neprimerno težji problem - cene so se namreč zvišale kar za 300, 400, tudi 500 odstotkov -, se je vlada najprej lotila ukrepov na tem področju in se odločila za regulacijo cen.

Ukrepi, s katerimi vlada naslavlja energetsko draginjo, gredo proti koncu, na področju prehrane pa bo vlada septembra začela s t. i. mehko regulacijo. Spremljali bodo cene osnovnih živil, na javnem razpisu kmetijskega ministrstva je bilo za to nalogo izbrano ljubljansko podjetje April 8.

»Kontinuirano bomo spremljali košarico, ki ne bo fiksna, ampak se bo tedensko ali na dva tedna spreminjala. Videli bomo časovno evolucijo spreminjanja cen izdelkov in primerjali cene istih izdelkov v sosednjih državah,« je pojasnil Golob in dodal, da gre za mehko regulacijo, za zdaj prostovoljno.

Oktobra ponovno odločajo

Premier upa, da bodo prvi učinki te mehke regulacije, vključno z učinki na inflacijo, vidni že v septembru. »Oktobra pa bomo vedeli, ali je treba na področju prehrane izvajate še kakšne bolj trde ukrepe z vidika regulacije ali bodo mehki zadostovali. To je naš načrt. Čas pa bo pokazal, ali smo ukrepe načrtovali pravilno ali ne,« je poudaril.

Ker trgovci po Golobovih besedah podražitev živil argumentirajo predvsem z višjimi cenami energentov, je vlada najprej omejila njihove cene. »S tem želimo odvzeti izgovor industriji in trgovcem za dvig cen, tudi prehrambenih izdelkov. Čez jesen in zimo se bo to poznalo na denarnicah, je prepričan Golob.

Spomnil je, da bo vlada zaradi visokih cen energentov uvedla energetski draginjski dodatek, kasneje, če bo potrebno, tako Golob, pa tudi prehranskega.

Vlada naj bi sicer, kot je Golob napovedal v četrtek po srečanju s predstavniki starejših in mladih, prihodnji teden dobila odgovor na vprašanje, kdo bo upravičen do energetskega draginjskega dodatka, koliko naj bi ta znašal in kdaj bi lahko bil izplačan. Na vladi okvirno računajo, da bo do tega dodatka upravičenih predvidoma približno 50.000 družin.

Golob sicer napoveduje, da se vlada ne bo ustavila pri tem. Kot je dejal, je zelo veliko ljudi, ki jih ni v nobeni evidenci, a si podporo zaslužijo. Zato bodo objavili poziv vsem, ki so energetsko revni, določili bodo merila, da se lahko prijavijo v evidence. Tistim, ki se bodo prijavili in bodo izpolnjevali pogoje, bodo dodatek izplačali pozneje, decembra ali januarja.