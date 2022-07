Golob pisal von der Leynovi in Michelu. Kaj sporoča?

Premier Robert Golob je v pismu predsednikoma Evropske komisije in Evopskega sveta Ursuli von der Leyen in Charlesu Michelu poudaril, da bi morala BiH status kandidatke za članstvo v EU dobiti na podlagi izpolnjevanja realnih pogojev, a dodal, da mora EU obenem upoštevati svojo soodgovornost za razmere v BiH in novo geopolitično realnost v Evropi.

BiH mora pred podelitvijo statusa kandidatke za članstvo v EU sprejeti zakon o visokem sodnem in tožilskem svetu BiH ter zakon o javnih naročilih, je v pismu, ki ga je 8. julija naslovil na von der Leynovo in Michela, poudaril Golob. Pismo je v ponedeljek na twitterju objavila slovenska vlada.

Hkrati je v pismu novi slovenski premier poudaril, da bi bilo pomembno, da BiH sprejme strategijo reforme javne uprave in akcijski načrt ter strategijo upravljanja javnih financ, s čimer bi pokazali svojo zavezanost izboljšanju javne uprave.

»Zgoraj navedeno ter izvedba svobodnih in poštenih volitev oktobra 2022 v BiH bi pokazali zadostno zavezanost države EU, kar bi predstavljalo podlago za dodelitev statusa države kandidatke za članstvo v EU do konca tega leta, najpozneje na zasedanju Evropskega sveta decembra 2022,« je v pismu, ki ga je vlada označila za nadaljnjo razpravo po junijskem vrha EU, poudaril Golob.

Opozoril je, da je BiH preživela obdobje vojne, ki je trajno razdelilo njeno politično in upravno ureditev ter družbo, in poudaril, da bi s podelitvijo statusa kandidatke za članstvo v EU okrepili progresivno, v prihodnost usmerjeno ravnanje države. Izpostavil je, da je glavni razlog za stagnacijo države posledica nasprotujočih si vizij političnih elit BiH in nepripravljenosti teh elit, da bi dosegle potrebne kompromise za napredek države.

Golob je na junijskem vrhu EU podal predlog, da se BiH dodeli status kandidatke za članstvo v EU. Za to se je v pismu Michelu junija zavzel tudi predsednik republike Borut Pahor, ki pa je pozval, da se BiH status kandidatke za članstvo v EU dodeli brez pogojev.

Evropski voditelji so na vrhu junija sprejeli sklep, da so BiH pripravljeni podeliti status kandidatke za članstvo v EU. Evropsko komisijo so pozvali, naj poroča o izpolnjevanju 14 prednostnih nalog, ki jih je določila v svojem mnenju o kandidaturi BiH, da bodo lahko odločili o tem.