Golob udaril po Petrolu: »Petrol kaže vsem prebivalcem, za kaj jim v resnici gre«

Vlada dela za ljudi, ne za dobičke kogar koli, se je premier Robert Golob odzval na odločitev družbe Petrol, da zaradi nove regulacije cen pogonskih goriv med drugim zaustavi razvojne investicije v Sloveniji, prekine izplačila sponzorskih in donacijskih sredstev ter zapre nekatere neprofitabilne bencinske servise.

»Petrol kaže vsem prebivalcem, za kaj jim v resnici gre. Za navadno požrešnošt po dobičku in da jim ljudje enostavno niso pomembni,« je Golob zatrdil ob robu srečanja s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem v Vinici. »Vlada dela za ljudi, ne za dobičke kogar koli,« je dodal.

Še nekoliko bolj oster je bil v odzivu na družbenem omrežju X, kjer je zapisal, da grožnje Petrola z zapiranjem bencinskih servisov ne odražajo odgovornosti do ljudi, temveč brezobziren pohlep po dobičku.

»Vlada bo vedno na prvo mesto postavila dobrobit ljudi, njihovo dostojanstvo, varnost in blaginjo,« je zapisal.

Odziv Bojana Kumra

Že v petek se je na odločitev Petrola odzval minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Izrazil je upanje, da bo energetska družba ravnala razumno.

»Ko podjetje, ki ima pomembno vlogo v naši družbi, na novo regulacijo cen pogonskih goriv odgovori z napovedmi o zmanjšanju obsega storitev in podpore skupnosti, se postavi vprašanje razumevanja njegove vloge v skupnosti,« je ocenil.

Vodstvo Petrola je v petek vnovič izrazilo razočaranje nad novo uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je vlada podaljšala do zdaj veljavno uredbo in v regulacijo vključila še cene goriv na servisih na avtocestah in hitrih cestah.

Že doslej nevzdržen regulatorni okvir se z novo uredbo po njihovem prepričanju še zaostruje, negativni učinek novih regulatornih sprememb na letošnji dobiček iz poslovanja skupine pa naj bi znašal do 30 milijonov evrov.

Zato so se odločili za vrsto ukrepov. Zaustavili so vse razvojne investicije v Sloveniji in jih preusmerili na trge, »ki imajo prijaznejši regulatorni okvir«. Odločili so se tudi zamrzniti vsa izplačila sponzorskih in donacijskih sredstev. Revidirali bodo tudi vse dobaviteljske pogodbe ter nadaljevali stroškovno optimizacijo in zapiranje določenih neprofitabilnih prodajnih mest.