Golob odgovoril na pismo generalnega na RTVS: namenil mu je te težke besede

Premier Robert Golob je odgovoril na odprto pismo generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, v katerem ga je ta v luči energetske krize zaprosil za sestanek. Premier je v odgovoru, ki so ga posredovali iz kabineta predsednika vlade, zapisal, da se vlada zaveda, da energetska kriza prinaša tudi številne izzive za zagotavljanje pozitivnega poslovanja javnih zavodov. A kot je dodal, dolžnost ustanovitelja RTVS ni le zagotavljanje primernega financiranja, temveč predvsem zagotavljanje institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti.

Andrej Grah Whatmough. FOTO: Voranc Vogel

Premier je sicer ocenil, da se situacija na Radioteleviziji Slovenija vsak teden slabša. Po informacijah, ki jih imajo sami, gre, tako Golob, za dejansko »zlorabljanje internih pravilnikov z namenom zamenjave tako urednikov kot novinarjev s sebi enako mislečimi«.

Dogajanje na javni radioteleviziji v zadnjih mesecih po navedbah predsednika vlade kaže, da obstoječa zakonska ureditev omogoča razmere, v katerih prihaja do omejevanja svobode izražanja oz. do možnosti vplivanja politike na programske odločitev RTVS. Hkrati je premier spomnil, da zaposleni opozarjajo na nevzdržne razmere v informativnem programu Televizije Slovenija, javno dostopne informacije pa izkazujejo padec gledanosti TV Slovenija in obiskanosti portala MMC.

»Iz vsega navedenega izhaja, da upravičeno dvomimo o zakonitosti in uspešnosti vašega dela, zato vas pozivamo, da v skladu s svojimi pristojnostmi nemudoma zagotovite izvajanje nalog javne službe in temeljnega poslanstva Radiotelevizije Slovenija, to je zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljanov,« je v odgovoru Grah Whatmoughu zapisal Golob.

Kot je še poudaril, pa novela zakona o RTVS, ki jo, kot kaže, čaka referendumska presoja, »celostno obravnava umik politike iz upravljanja in vodenja zavoda ter vrača avtonomijo zaposlenim na RTV Slovenija«. Vprašanja, povezana s financiranjem RTV Slovenija, bodo tako po njegovem lahko predmet razprave po uveljavitvi omenjene novele.