Golob ob obisku URI Soča zgodbe otrok iz Gaze označil za pretresljive, Danilo Türk: Dogaja se genocid

Zgodbe otrok iz Gaze, ki so v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča deležni zdravljenja, so pretresljive, je po današnjem obisku inštituta dejal premier Robert Golob in dodal, da si s takšnimi projekti želi otrokom pričarati privid normalnega življenja. Ob tem je opozoril, da se morija v Gazi nadaljuje z nezmanjšano brutalnostjo.

»Danes smo se ob obisku prve skupine palestinskih otrok, ki so prišli iz Gaze v Slovenijo, lahko ponovno prepričali, kako so njihove zgodbe pretresljive in kako si definitivno nihče od nas ne želi, da bi bili njegovi otroci prisiljeni dati kar koli podobnega skozi,« je na novinarski konferenci po obisku otrok iz Gaze v URI Soča dejal premier Robert Golob.

Povedal je, da si otroci želijo vedeti, ali bodo še kdaj imeli normalno življenje. »Zelo težko je dati ta odgovor, ker ga danes nihče nima, ker je danes Gaza spremenjena v območje, ki mogoče ne bo nikoli več naseljeno, vsaj kar se tiče severa, in ker sami zelo dobro vedo, da so, kamor koli pridejo, sprejeti na videz z gostoljubnostjo, a hkrati s tem, da niso od tam doma,« je poudaril.

Pozivi javnosti so preslišani

»V tem trenutku je ravno skozi take projekte tisto, kar lahko naredimo za to, da tem otrokom vsaj pričaramo privid normalnega življenja in privid upanja,« je nadaljeval ter opozoril, da se morija v Gazi nadaljuje z nezmanjšano brutalnostjo in vsi pozivi mednarodne skupnosti naletijo na gluha ušesa.

V URI Soča bodo morali načeti tudi globoke travme. FOTO: Boštjan Videmšek

»Težko je najti odgovor, kako naprej, ampak to ne pomeni, da si ne prizadevamo ves čas, in ravno s tem namenom tudi sam odpotujem danes v ZDA, kjer se bom jutri srečal s predsednikom Joejem Bidnom. Verjemite mi, da bodo razmere na Bližnjem vzhodu, kar se nas tiče, glavna tema teh pogovorov,« je še dodal.

Zunanja ministrica Tanja Fajon se je zahvalila osebju URI Soča in si zaželela, da bi lahko v Slovenijo pripeljali še več otrok. »To, kar lahko Slovenija naredi ravno s svojim znanjem, s pomočjo pri rehabilitaciji, pri psihosocialni pomoči, ki jo otroci potrebujejo, je mogoče kaplja v morje, ampak je za vsakega takega otroka in za njihovo družino upanje v prihodnost,« je prepričana.

»To je vojna proti otrokom«

Vodja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini je medtem spomnil, da otroci v Sloveniji niso edini prizadeti otroci v Gazi. »Ta vojna je tudi vojna proti otrokom, preveč otrok je bilo ubitih in ranjenih. Danes so otroci govorili o tem, kako so hvaležni, da so v Ljubljani, vendar so vsi zaskrbljeni zaradi prihodnosti. Želijo se vrniti v okolje, kjer se lahko izobražujejo, saj je bilo izobraževanje zanje edini način, da ohranijo sanje o boljši prihodnosti,« je dodal.

Danilo Türk, nekdanji predsednik republike in ustanovitelj fundacije, ki sodeluje pri projektu rehabilitacije otrok, pa je poudaril, da gre pri otrocih iz Gaze za hude poškodbe in hud psihološki pretres, ki izrazito kaže na globino tragedije v Gazi.

»Ko smo začeli ta projekt, je bilo manj težko, takrat je bilo upanje močnejše, danes je upanje šibkejše in prizadetost otrok veliko večja, kot je bila nekoč. Mnogi danes ugotavljajo, da se v Gazi dogaja genocid, in ko srečate te otroke, lahko vidite, zakaj je ta ocena tako zelo razširjena,« je še dodal.