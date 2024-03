Golob o veliki noči: dobrodošel trenutek za razmislek in prenovo

Premier Robert Golob je v današnji velikonočni poslanici vsem voščil vesele velikonočne praznike. Poudaril je, da je simbolika velike noči močna, da nam govori o odnosu posameznika do skupnosti in o nujnosti mirnega premagovanja nasprotij. Predvsem pa nam sporoča, da se lahko tudi v najtežjih časih nadejamo novega jutra, je zapisal.

»Spoštovane državljanke in državljani, cenjeni rojaki v zamejstvu in po svetu. Rad bi vam iz srca voščil vesele velikonočne praznike. Vsem, ki vam ti dnevi pomenijo košček tradicije, zaradi katere se zberete in poveselite v krogu najdražjih. Za prenekaterega med nami pa je ta konec tedna tudi dobrodošel trenutek za postanek, razmislek, morda kar prenovo. Simbolika velike noči je močna,« je v poslanici zapisal Golob.

Po njegovih besedah nam - povedano drugače - simbolika velike noči sporoča, da se lahko tudi v najtežjih časih nadejamo zmage dobrega nad zlom.

Ob tem je izpostavil, da živimo v času, ko se kot posamezniki, pa tudi kot narod soočamo z vsakovrstnimi izzivi, ki pa so po njegovih besedah premagljivi, če bomo le znali zaupati v solidarnost in prisluhniti sočloveku.

»Velika noč je nenazadnje prelomnica tudi v naravi, ki nas obdaja. To je čas, ko dan za nekaj časa spet premaga temo. Ko stoletne veje dreves poženejo nove, zelene poganjke. To je rojstvo vsega novega, pozitivnega, navdihujočega. Če bomo znali te preproste nauke narave preplesti v svoje misli in ravnanja, bomo bolje živeli tudi ljudje,« je prepričan premier.

Vsem je zaželel, da velikonočne praznike preživijo mirno in skupaj s svojimi najbližjimi.