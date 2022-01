Golob noče z Janšo, ta mu odgovarja z basnijo

V ponedeljek je postalo jasno, da bo nekdanji prvi mož Gen-I Robert Golob v sredo kandidiral na kongresu stranke Z.Dej in se aktivno podal v politiko. Čeprav še ni povsem znano, kakšna bodo njegova programska izhodišča in s kom želi sodelovati, pa je kristalno jasno, s kom bo težko našel skupni jezik. Golob je namreč v oddaji Studio City napovedal, da ne bo sodeloval z Janševo SDS in s strankami, ki so sodelujejo s SDS. Dejal je, da ne želi sodelovati z nekom, ki širi sovraštvo, jezo in prepir med ljudmi.

Golobova izjava ni šla mimo Janeza Janše. Predsednik vlade se je nanjo odzval z basnijo in zapisal: »Golobi brskajo po mestnem smetišču, otroci in bogati sprehajalci jih krmijo v parkih … in zato golobi verjamejo, da je tudi nebo njihovo. Dokler ne pride sokol. Švicarska basen.«