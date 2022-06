Golob naročil sezname zaposlenih pod Janšo. Ali lahko vse odpusti? Odgovarja Pirc Musar

»Danes se izteče rok, do katerega so morala ministrstva pripraviti pregled vseh zaposlitev in premestitev zaposlenih od začetka leta 2020 naprej, torej za čas Janševe vlade. Seznam bo v roke dobil premier Robert Golob; kaj bo z njim naredil, pa še ni jasno. Vprašanja, kakšni so nameni premiera s temi seznami in kaj bo naredil z ljudmi, ki so bili zaposleni ali premeščeni od januarja 202 naprej, smo poslali tudi vladi, ampak še nismo prejeli odgovora nanje.

Opozicija vladi očita, da gre za pripravljanje 'list za odstrel', ampak četudi bi vlada to res želela vse te ljudi odpustiti, to ni preprosto oz. je skoraj nemogoče. Za pojasnitev pravnega vidika, kaj lahko novi premier naredi z ljudmi, zaposlenih na ministrstvih v zadnjih dveh letih, smo prosili odvetnico Natašo Pirc Musar.

Da vlada kot delodajalec omenjene sezname ljudi lahko zahteva, ni sporno, saj so to informacije javnega značaja, kar je že pojasnila informacijska pooblaščenka. Kaj pa lahko s temi seznami naredi, je drugo vprašanje.

»Rada bi poudarila, da se mi zdi revanšizem, če ga vlada ima v mislih, napačen pristop. Treba je pogledati, ali ljudje znajo ali ne znajo delati. Zakon o javnih uslužbencih nenazadnje daje možnost za odpustitev delavca iz razloga nesposobnosti (če kakovostno, v rokih ne opravlja svojega dela itn.). A za to je treba speljati poseben postopek.

Treba je preveriti odogovornost tistih, ki so zaposlovali

Pirc Musar pojasnjuje, da je težava, ki se je vlada mogoče ne zaveda, da je razlog nesposobnosti sicer lahko tudi neizpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta, tako je v zasebnem sektorju. Vendar lahko odpoved pogodbe zaradi razloga nesposobnosti izvedeš samo 6 mesecev od nastanka razloga. »Tukaj so ti roki po mojem mnenju za večino že minili. Zadeva pa je vendarle še kompleksnejša, ker v državni upravi razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvu zaradi nesposobnosti izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto sploh ni. Tukaj so javni uslužbenci bolj zaščiteni. Tak odpovedni razlog pride v poštev samo, če se se pogoji za zasedbo delovnega mesta spremenili z zakonom, a še takrat je treba javnemu uslužbencu dati razumen čas, da se pripravi na izpolnjevanje novo zahtevanih pogojev oz. da pridobi ustrezne kvalifikacije. Ja, lahko odpoveš pogodbo, ampak zaradi nesposobnosti kakovostnega opravljanja dela, ne pa zaradi neizpolnjevanja pogojev.«

Prepričana je, da bi javna uprava oz. državna uprava enkrat morala preveriti odgovornost tistih, ki so zaposlovali ljudi, ki ne izpolnjujejo pogojev, če jih res ne. »Bi bila pa zelo presenečena, če bi ti ljudje, ki se jih zaposluje ob koncu mandata vlad, ne izpolnjevali pogojev. Zato ima Republika Slovenija kot delodajalec zvezane roke.« Kot razloži Pirc Musar, obstaja še ena možnost, tako kot pri vseh delodajalcih, in sicer da vlada pogleda, ali so bila ta delovna mesta sploh potrebna. Narediti je potrebno analizo in proučiti možnosti za odpoved pogodb iz poslovnega razloga. »Tako da so pričakovanja, da boš lahko kar vsem npr. 3000 ljudem s seznama, odpovedal pogodbe, povsem nerealna. Stroga pravila zakona o javnih uslužbencih, za širšo javno upravo pa tudi zakona o delovnih razmerjih, tega ne dopuščajo.«

Tako Pirc Musar zaključi: »Javni uslužbenci so malo bolj zaščiteni in tukaj revanšizem katerekoli vlade z vidika delovnega prava ne bo uspešen. Odpustiti delavca samo zato, ker ga je zaposlil tvoj politični nasprpotnik – ne bo šlo.« Lahko pa bi vlada razmislila, tako Pirc Musar, da bi sprejela nek zakon, ki bo vsaki vladi v odhajanju (recimo 3 do 6 mesecev pred koncem mandata) onemogočal zaposlovanje in spreminjanje sistemizacij delovnih mest. Le tako bi lahko prakso vsake vlade, ki smo ji priča ob koncih mandata, omejili.