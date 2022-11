Golob naročil analizo o poslovanju Pirc Musarjeve? To sporočajo iz njegovega kabineta

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da predsednik vlade Robert Golob ni nikoli naročil nobene analize o poslovanju kandidatke za predsednico republike Nataše Pirc Musar ali njenega soproga.

Gre za laž, manipulacijo in poskus diskreditacije

Na spletnih omrežjih se je namreč danes pojavila informacija, da naj bi Golob pred prvim krogom volitev za predsednika republike naročil študijo o poslih kandidatke za predsednico republike Nataše Pirc Musar in njene družine. O mreži podjetij v njeni lasti in v lasti njenega moža so mediji sicer izdatno poročali v prvem krogu predsedniških volitev.

»Gre še za eno v vrsti laži in manipulacij, ki se krepijo pred volitvami in referendumi,« so zapisali v kabinetu predsednika vlade. Dodali so, da to krepi tudi njihovo odločenost, da se zoperstavijo lažnim novicam in sovražnemu govoru.

Kandidatka za predsednico republike Nataša Pirc Musar v odzivu na objavljeno analizo poslovanja podjetij v njeni in v lasti njenega soproga Aleša Musarja, navedla, da je dokument poln netočnosti in napak. Znova je zatrdila, da so podjetja prijavljena vsem davčnim organom, izpolnjujejo zakonodajne zahteve in delujejo družbeno odgovorno. S soprogom plačujeta davke v Sloveniji, kjer so podjetja tudi prijavljena vsem davčnim organom. Ob tem pa delujejo družbeno odgovorno, saj ustvarjajo dodano vrednost na področju ohranjanja in razvoja slovenske kulturne dediščine, je še navedla.

»Predsednik vlade svoja prizadevanja usmerja v povezovanje in sodelovanje političnih akterjev leve sredine in ga tovrstne laži ter poskusi diskreditacij od tega ne bodo odvrnili,« so še zapisali.