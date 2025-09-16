Golob napovedal: »Vlada v četrtek o uvedbi obvezne neobdavčene božičnice in spremembi obdavčitve normirancev«

Vlada bo v četrtek razpravljala o uvedbi obvezne božičnice, ki bo neobdavčena, in o spremembi obdavčitve normirancev, je po današnjem srečanju z župani in predstavniki gospodarstva jugovzhodne regije napovedal premier Robert Golob. S tem želijo davčno razbremeniti prejemke tako samostojnih podjetnikov kot drugih zaposlenih, je dejal.

Kot je spomnil Golob, sta s finančnim ministrom pred približno letom dni napovedala obsežno davčno reformo z obdavčitvijo premoženja z namenom razbremenitve stroškov dela. Če so se na podlagi analiz odločili, da idejo o obdavčitvi premoženja dokončno opustijo, pa niso opustili ideje, kako vseeno poskušati razbremeniti zaposlene pri obremenitvi njihovih plač, je dejal.

»Božičnica bo razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov«

Tako so danes predstavili dva ukrepa, o katerih bo v četrtek razpravljala vlada. Prvi se dotika vseh zaposlenih, in sicer »nameravamo po zgledu regresa kot neke vrste 13. plače uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo«. »Božičnica bo razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov,« je napovedal. Na ta način želijo po njegovih besedah zmanjšati davčno obremenitev neto prejemkov vseh zaposlenih v državi.

Istočasno pa pripravljajo tudi paket, s katerim bodo ponovno premislili obdavčitev na področju samostojnih podjetnikov oz. tako imenovanih normirancev. Tudi na tem področju namreč nameravajo spremeniti zakonodajo na način, da bo za podjetnike bolj ugodna od današnjega stanja.

S predlaganimi rešitvami želijo nasloviti perečo problematiko visokih davkov in prispevkov in dvigniti konkurenčnost, je pojasnil Golob.