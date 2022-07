Golob napovedal: Ukrepe bomo sprejemali vse poletje, do jeseni

Poročali smo že, da si premier Robert Golob pri sprejemanju ukrepov proti draginji želi politične enotnosti. Tako je med drugim napovedal podvojitev strateških prehrambnih blagovnih rezerv.

Vlada je danes po Golobih besedah razglasila tudi prvo stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije, in sicer z enim samim namenom: »Da znotraj elektrogospodarstva povečamo strateške zaloge goriva, vseh vrst goriva, od naftnih derivatov do plina in premoga.«

V Odmevih na TV Slovenija je dodatno pojasnil, da že naslednji teden pripravljajo podobne ukrepe za zemeljski plin in ogrevanje, enako se pripravljajo na področju prehranske draginje. »Ukrepe bomo sprejemali vse poletje, do jeseni,« je dejal.

Regulacija je po njegovih pomembna zaradi »drugega sovražnika«, ki je inflacija. »Krotitev inflacije je prvi cilj, ki se mu posvečamo v tem času. Napolnili bomo kašče in poskrbeli, da bodo cene znotraj mej normale,« je dejal.

Izrazil je željo, da bi bila politika pri podpori ukrepom enotna. »In da bomo pri tem vsaj za trenutek, pa če je to za mesec ali dva, pozabili na politična preigravanja,« je sklenil.