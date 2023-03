Golob napovedal tudi zagon vesoljske industrije: Zdaj je uradno, recesiji smo se izgonili

Gospodarstvo je motor, ki bo Evropo in Slovenijo peljal naprej, je ob podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke poudaril predsednik vlade Robert Golob. Ob tem je napovedal, da bodo v prihodnjih tednih naredili pomembne premike v zakonodaji na področju pridobivanj dovoljenj za delo v Sloveniji.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v Cankarjevem domu nocoj že 55. zapored podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Osrednja tema letošnje prireditve je bila odličnost.

Ravno odličnost je eden od razlogov, zakaj se lansko leto v Sloveniji nismo ustrašili težav v dobavnih verigah, oskrbi z energenti in visoki rasti cen. Odličnost pa se nikoli ne konča v lastni državi, temveč se meri na globalni ravni, je bil na slovesnosti v Cankarjevem domu v Ljubljani jasen Golob.

Eden ključnih problemov trenutno v gospodarstvu je pomanjkanje kadrov in po Golobovi oceni je prav bitka za kadre tista, ki bo odločala, katera država v Evropi bo na koncu globalno konkurenčna in katera bo začela zaostajati. Ob tem je napovedal, da bodo na vladi v prihodnjih tednih naredili pomembne premike v zakonodaji. »Naloga te vlade je, da bistveno olajša postopke za pridobitev dovoljenja za delo v Sloveniji. In predvsem za tiste, ki so že pri nas, da jim olajšamo odločitev, da pri nas tudi ostanejo,« je napovedal Golob.

100 milijonov evrov v zeleni preboj in vesoljsko industrijo

Kot je še napovedal, se Slovenija zdaj podaja v največji investicijski cikel v svoji zgodovini. Vrednost investicij bo več kot 100 milijonov evrov, med drugim v zeleni preboj in za zagon vesoljske industrije. Gospodarstvo je tisto, ki lahko prinese blaginjo družbi in zato so te več stomilijonske investicije, o katerih bo več mogoče slišati v prihodnjih tednih, tisto, kar predsednika vlade navdaja z velikim optimizmom. »Kot smo napovedali poleti, je zdaj tudi uradno, da smo se recesiji izognili,« je dejal.

Letošnji nagrajenci so direktorji družb ZZI Igor Zorko, Q Techna Andrej Lešnjak, GIC Gradnje Ivan Cajzek, KO-SI Primož Mlačnik in L-Tek Radko Luzar.

Nagrade, ki so najstarejšo tovrstno priznanje v Sloveniji, so po navedbah GZS namenjene gospodarstvenikom, ki trajnostno ustvarjajo presežke - imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Vključno z letošnjimi nagrajenci je nagrado GZS doslej prejelo 360 gospodarstvenikov in 30 gospodarstvenic.

​