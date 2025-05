Golob napovedal novo večstomilijonsko naložbo v Sloveniji

Sloveniji se po besedah premierja Roberta Goloba v mesecu ali dveh obeta nova večstomilijonska naložba. »Vlagatelji cenijo naše znanje,« je na vprašanje o poslovnem okolju odgovoril poslancu Tinetu Novaku. »Vlada bo vztrajala na gradnji javne socialne države,« pa je odgovoril poslancu Jerneju Vrtovcu glede davčnega primeža.

Poslanec poslanske skupine nepovezanih poslancev Novak je premierja danes v DZ opozoril, da se je davčni okvir v državi v zadnjih letih bistveno spremenil, s tem pa tudi razpoloženje med vlagatelji. »Danes iz Slovenije ne prihajajo več dobre novice o prihodu podjetij, ampak zgodbe o njihovem odhodu,« je dejal Novak. Ker podjetja iščejo nekaj drugega, saj Slovenija ne ponuja predvidljivega poslovnega okolja, spodbudne davčne politike, učinkovite administracije in podpornih inštitucij, ga je vprašal po načrtovanih ukrepih.

»V roku meseca ali dveh boste dobili novo dobro novico o tem, večstomilijonsko novo investicijo v Sloveniji, tako da vas lahko potolažim, da vaš občutek, ki ga dobite, ko se gibljete v vaših krogih, ne odraža dejanskega stanja pri tujih investitorjih,« mu je v odgovoru dejal Golob.

»Vlagatelji cenijo znanje naših ljudi«

Golob je naštel večje vložke države v znanost, razvoj in inovacije. Izpostavil je uspešnost na področju razvoja umetne inteligence in pri vesoljskih tehnologijah. Spomnil je na naložbo francoskega Renaulta in ocenil, da je Slovenija na področju farmacije postala mala Švica. »Ti vlagatelji izredno cenijo znanje naših ljudi, tudi predanost in voljo do dela. Znanje je tisto, kar privleče tujega investitorja,« je poudaril.

Parlament je po njegovih besedah že sprejel spremembe davčne zakonodaje, s katero država nagovarja Slovence, ki so v tujini, in tuje mlade strokovnjake, naj gradijo svojo kariero v Sloveniji. »In to velike multinacionalke, ki stavijo na dobro plačana delovna mesta, že počnejo, svoje razvojne oddelke imajo pri nas,« je dejal Golob. Slovenija ne more tekmovati s svetom v vseh panogah, lahko pa z njim tekmujeta avtomobilska industrija in farmacija.

Po njegovem je pomembno tudi to, da ljudje delajo v državi, v kateri so zadovoljni. »Zakaj se mladi odločajo, da bodo raje tu ustvarjali svojo prihodnost? Ker je tukaj poskrbljeno za njihove starše, otroke in za njihovo zdravje, ker je tukaj okolje varno. Večina ljudi vedno izbere raje varno socialno državo kot pa samo pehanje za dobičkom in višjimi plačami,« je povedal.

Vrtovec o selitvi podjetij na Hrvaško

Podobno vprašanje o poslovnem okolju v Sloveniji in načrtovanih ukrepih mu je zastavil tudi poslanec NSi Vrtovec. Ta je izpostavil nesorazmerno visoko obdavčitev plač oz. zelo visoko davčno breme, zaradi česar trpi tudi gospodarstvo. »Vedno več podjetij seli svoje sedeže na Hrvaško, ki je v nasprotju s Slovenijo v prvem letošnjem četrtletju beležila rast bruto domačega proizvoda (BDP), in to zato, ker privablja z normalnimi davki za podjetnike,« je dejal poslanec.

Golob je strnil, da je padec slovenskega četrtletnega BDP posledica negotovosti, ki izhajajo izključno iz zunanjih dejavnikov zaradi napovedi carinske vojne ZDA. »Ker je Slovenija majhno, odprto gospodarstvo, usmerjeno v izvoz, je logično, da se ob nihajih na mednarodnih trgih to najhitreje pozna v gospodarstvih, kot je naše,« je dejal. Evropska komisija je danes napoved gospodarske rasti Slovenije za letos znižala z 2,5 na dva odstotka, kljub temu Slovenija ostaja nad evropskim povprečjem v vseh projekcijah, je dodal.