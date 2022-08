Golob napovedal nadaljevanje prenove Drame

Premier Robert Golob je po ogledu ljubljanske Drame ocenil, da je objekt res neprimeren in izrazil začudenje, kako se je lahko znašel v takšnem stanju. Napovedal je uvrstitev projekta prenove, ki »ni projekt enega ministrstva, ampak razvojni projekt celotne vlade«, v vse ustrezne dokumente, da bodo lahko z investicijo začeli takoj. Predsednik vlade Golob si je poslopje SNG Drama Ljubljana danes ogledal skupaj z ministrico za kulturo Asto Vrečko, sestala sta se tudi z ravnateljico gledališča Vesno Jurca Tadel.

»Politiki velikokrat govorimo, da je kultura temelj slovenskega naroda. Ko pa si človek potem ogleda enega od simbolov kulture, ga malce zmrazi, ko ugotovi, da politiki včasih veliko govorijo, pa tega v resnici ne mislijo,« je po sestanku povedal Golob. Zagotovil je, da bodo sami ravnali drugače in da bodo »ta simbol do njegove 115. obletnice spravili na nivo, kot si zasluži«.

Napovedal je, da bodo projekt Drame, ki »ni projekt enega ministrstva, ampak razvojni projekt celotne vlade«, uvrstili v vse ustrezne dokumente, da bodo lahko z investicijo začeli takoj.

Napovedali konkretna dejanja

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je povedala, da so se z Vesno Jurca Tadel predhodno že sestali na ministrstvu, kjer so razmišljali in se pogovarjali o rešitvah. »Žal je bilo do sedaj tako, da prejšnje vlade niso nikoli zagotovile denarja za konkretno obnovo hiše, ki je vendarle ena naših najpomembnejših kulturnih institucij. In tudi prejšnja vlada, kljub vsem obljubam, ni pustila v proračunu za leti 2022 in 2023 za ta namen nobenega denarja,« je povedala.

Izrazila je veselje, da predsednik vlade in aktualna vlada »razumeta pomen kulture, pomen naših osrednjih kulturnih ustanov« in da »to ne bo ostalo samo pri besedah, ampak bomo že takoj z naslednjim mesecem začeli tudi s konkretnimi dejanji, da bo Drama obnovljena v najkrajšem možnem času«.

Igralci in zaposleni v Drami bodo tako dobili prostore, Slovenci pa kulturno ustanovo, ki bo tudi »infrastrukturno na nivoju evropskih institucij«. »Vsebina je že tukaj, politiki pa ji moramo dati tudi infrastrukturno možnost,« je poudarila ministrica.

Koliko bo stalo, še ni jasno

Ravnateljica Vesna Jurca Tadel je izrazila veselje nad današnjim obiskom. Kot je povedala, se še ni zgodilo, da bi si Dramo prišla ogledat predsednik vlade in ministrica za kulturo hkrati. Menila je, da je bilo to nujno in si obenem želi, da bi bil rezultat današnjega obiska ta, »da bi se lahko čez nekaj let vsi skupaj veselili uspešnega gledališča v stavbi, ki je dostojna in primerna za osrednje slovensko gledališče«.

Predsednik vlade Robert Golob. ministrica za kulturo Asta Vrečko in ravnateljica SNG Drama Vesna Jurca Tadel so si ogledali stanje v ljubljanski Drami, Ljubljana, 12. 8. 2022 FOTO: Voranc Vogel

Na novinarsko vprašanje, koliko bo stala prenova Drame, je Vesna Jurca Tadel povedala, da se bo najprej prenovil DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta), potem bo jasno, kolikšna sredstva so potrebna.

Ravnateljica Drame je na novinarsko vprašanje, ali je v projekt ponovno umeščena t. i. Nemška hiša, glede katere je minister Simoniti po navedbah prejšnjega ravnatelja Samoborja zahteval, da se iz projekta izključi, poudarila, da bo Drama prenovljena po načrtih biroja Bevk Perović. Ministrica za kulturo pa je dodala, da je bila Simonitijeva izjava »zgolj gesta, beseda, ki je bila javno izrečena, verjetno z namenom, da bi se obnova Drame ne pričela«, saj na ministrstvu drugih načrtov za prenovo Drame ni.

Na vprašanje, katere aktivnosti bodo stekle prihodnji mesec, je premier Golob pojasnil, da je potrebna, če želijo oddati vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, uvrstitev v nacionalni program razvojnih projektov. Tja bodo projekt Drame uvrstili ob rebalansu za leti 2022 in 2023, ki ga bo vlada obravnavala na seji konec avgusta.

Vesna Jurca Tadel je še pojasnila, da v vmesnem času lahko izvedejo določene ukrepe, ki se jih bodo tudi nemudoma lotili, da bodo razbremenili določene etaže stavbe.

Zgradbo ljubljanske Drame bodo prenovili po načrtih biroja Bevk Perović arhitekti, ki je leta 2017 zmagal na javnem natečaju. Leta 2019 je bila z ministrstvom za kulturo podpisana triletna pogodba o financiranju projektiranja.

Novembra lani je nato odstopil tedanji ravnatelj Drame Igor Samobor, ki je med razlogi za odstop navedel nespoštovanje zavez glede prenove stavbe gledališča, ob čemer je glavne očitke naslovil na nekdanjega ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki naj bi po njegovem zatrjevanju dogovarjanja glede financiranja prekinil.