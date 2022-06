Golob napovedal enako ceno plina za vse, objavili bodo primerjavo cen med trgovci

Vlada znova uvaja regulacijo marž trgovcev na bencinskih servisih zunaj avtocest ter ob tem sprošča marže in cene goriva na avtocestah. S tem želijo Slovenijo približati cenam pri sosedah, predvsem Hrvaški.

V oddaji 24 ur zvečer je predsednik vlade Robert Golob razložil, da so se za sistem delne regulacije odločili, ker so dnevno prihajali zahtevki trgovcev z gorivi po povrnitvi stroškov, kar je z vidika javnih financ nevzdržno. »Iskali smo ravnovesje, vsak se bo nečemu odpovedal,«.

To pomeni, da se trgovci odpovejo določenu delu marž, potrošniki pa imajo navkljub podražitvi goriv predvidljiv sistem. »Ta podražitev bo na nivoju 8 odstotkov,« je ocenil Golob.

Kakšne cene lahko pričakujemo na črpalkah po Sloveniji? Golob pravi, da je najbolje, da pogledamo po sosednjih državah. Potrošniki lahko kljub podražitvam pričakujejo nižje cene goriva kot v Avstriji in Italiji, cene bodo predvidoma na nivoju hrvaških. Vlada se je ob tem odločila, da na avtocestah pusti prosti trg in tako zmanjšati t.i. bencinski turizem.

Cena zemeljskega plina bo za vse enaka

»Zemeljski plin je najtrši oreh, zato smo ga pustili za konec,« je ocenil predsednik vlade in dodal, da je zelo optimističen. »Prvič, jeseni nikogar ne bo zeblo, in drugič, cene plina bodo regulirane. Cene bodo vse enake in ne bodo pretirano visoke.«

Se je pa dotaknil velike razlike v cenah plina med slovenskimi mesti, kjer so na Jesenicah in v Mariboru, plačevali tudi več kot dvakratno ceno kot v Ljubljani.

»Temu bomo naredili konec. Cena zemeljskega plina bo za vse Slovenke in Slovence v gospodinjstvih enaka,« je obljubil.

Javno bodo objavili primerjavo cen med trgovci

Predsednik vlade je še napovedal, da bodo imeli prihodnji teden pogovore s trgovci. »Definirali smo košarico osnovnih prehrambenih izdelkov. Naredili bomo primerjavo med trgovci in jo tudi javno objavili.« Kot je dodal, ne bodo delali negativne reklame, ampak pozitivno za tiste, ki se bodo izkazali z najnižjo ceno osnove košarice in najnižjimi maržami.

S temi, po njegovo, mehkimi ukrepi, želijo doseči dovolj velik pritisk, da se bodo vsi trgovci začeli ustrezno obnašati. Pred poletjem se bodo lotili tudi problematike zemeljskega plina in elektrike. »Elektrika je, z vidika cenovnih nesorazmerij, bistveno večji proble.«

Kar zadeva visoke cene elektrike in plina, je premier povedal, da načrtujejo več ukrepov. Kot je pojasnil, med drugim pripravljajo tudi spremembo zakonodaje, »da bomo električno energijo in plin lahko regulirali tudi za gospodinjstva in vse fizične porabnike, npr. v stanovanjskih blokih in podobno«.