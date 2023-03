Golob napovedal, da bodo še letos nabavili dve letali za gašenje požarov

Premier Robert Golob je v odgovoru na vprašanje poslanca Svobode Boruta Sajovica dejal, da bosta za gašenje obsežnih požarov v naravi, kot je bil lanski na Krasu, še letos nabavljeni dve letali in dodaten gasilski modul za vojaško letalo spartan. Z dodatno opremo so, kot je dejal, okrepili tudi center za zaščito in reševanje v Sežani in Postojni.

Sajovic je na redni marčevski seji DZ premierja Goloba vprašal, kakšne ukrepe za boljšo pripravljenost na možne obsežne požare v naravnem okolju je na podlagi izkušenj iz lanskega leta že pripravila vlada.

Golob je dejal, da se je lani kot ključno pokazalo pomanjkanje podpore iz zraka, ki bi zamejila požar in bi ga lažje oziroma hitreje pogasili na tleh.

Golob: Bojimo se, da bo takšnih dogodkov še več

Z dodatno opremo, ki je namenjena gašenju obsežnih požarov, so opremili center za zaščito pred požari v Sežani in Postojni. Uprava za zaščito in reševanje pa pripravlja državno oceno ogroženosti, na podlagi katere se bomo lahko na takšne dogodke preventivno pripravili. »Bojimo se, da jih bo zaradi podnebnih sprememb samo še več,« je dejal premier.

Za helikopterje so nabavili vreče z večjo nosilnostjo, kot so bile na razpolago lani, pa tudi bistveno večje bazene za zajemanje vode. Za vojaško letalo spartan pa so nabavili gasilski modul s prostornino 9000 litrov. »Letos bo tudi s preureditvijo sistema vzdrževanja poskrbljeno, da bodo v najbolj ogroženih mesecih dejansko vsa vozila, vsa plovila, zračna plovila na razpolago,« je dejal.

V pripravi je tudi razpis za nabavo štirih manjših namenskih letal, katerih primarni namen bo, da hitro posredujejo in preprečijo, da bi se požar razširil, je dejal Golob. Prvi dve letali bosta nabavljeni iz kohezijskih sredstev, premier pa verjame, da bosta na razpolago že to požarno sezono.

Razvijanje novih rešitev na tem področju

V Sežani poteka tudi posebno usposabljanje in izobraževanje, da bi v obdobju velike požarne ogroženosti imeli na razpolago tudi več gasilcev, ki se jih da hitreje vpoklicati. Vodijo tudi aktiven dialog z občinami, ki so bile prizadete v lanskem požaru.

Ministrstvo za obrambo pa je sredstva za raziskave in razvoj povečalo z dva na 12 milijonov evrov, prihodnje leto jih bo na 24 milijonov. Sredstva so namenjena slovenskim podjetjem za razvijanje novih rešitev na področju varovanja pred požari in intervencij ob požarih.

»Na ta način želimo promovirati tudi slovensko gospodarstvo in slovenska podjetja, zelo uveljavljene podjetnike, da bodo najprej doma za naše potrebe razvijali rešitve, ki jih bodo lahko potem tržili po celem svetu,« je dejal Golob. Te dni na Krasu sicer poteka obsežna akcija pogozdovanja, je še dodal.

