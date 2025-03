Golob na koalicijskem vrhu povedal, kaj bodo naredili do konca mandata

Koalicijski partnerji so se pričakovano na današnjem koalicijskem vrhu poenotili o ključnih ciljih do konca mandata. To so krepitev javnega zdravstva, vzdržni pokojninski sistem in gradnja stanovanj za mlade. »Te cilje lahko izvedemo do konca tega mandata in jih bomo izvedli skupaj,« je po vrhu dejal premier Robert Golob.

Glede zdravstva je Golob spomnil, da so uresničili jesenske napovedi ukrepov na področju dostopnosti in kakovosti. Zakon o kakovosti v zdravstvu je že sprejet, zakon o zdravstveni dejavnosti pa tik pred sprejetjem.

Slednji po besedah Goloba »korenito poseže v sedanjo ureditev na način razmejitve med javnim zdravstvenim sistemom in zasebnimi ponudniki storitev z enim samim ciljem – kako okrepiti javni zdravstveni sistem, kako nagraditi vse tiste srčne, predane, motivirane zaposlene v javnem zdravstvenem sistemu, zato da bodo lahko še več časa posvetili pacientom«.

Prihod na prizorišče. FOTO: Voranc Vogel

Dodal je, da je bilo samo lani na področju zdravstva sprejetih več kot 40 različnih pravilnikov, podzakonskih aktov oziroma drugih dokumentov. »To kaže, kako je ravno ta reforma, ki je najbolj kompleksna, v resnici sestavljena iz velike množice majhnih korakov,« je izpostavil.

Pogajanja s socialnimi partnerji v sklepni fazi

Na področju pokojninske reforme se je koalicija seznanila z informacijo, da so pogajanja s socialnimi partnerji v sklepni fazi, zaključena naj bi bila do konca tega tedna. »Namen celotne pokojninske reforme je, da po eni strani poskrbimo za vzdržno javno finančno blagajno, na drugi strani pa novim upokojencem, ki se bodo upokojevali v naslednjih letih, omogočimo čim bolj dostojne pokojnine. Eden od načinov, kako bomo to dosegli, je tudi višanje odmernega odstotka,« je dejal, a podrobnosti pred zaključkom pogajanj ni razkrival.

FOTO: Voranc Vogel

Predlog stanovanjske zakonodaje

Glede gradnje javnih najemnih stanovanj pa je napovedal, da je pri več kot 2000 konkretnih projektih začetek gradnje možen do konca tega leta oziroma v začetku prihodnjega. Vzporedno bodo prihodnji teden v javno razpravo poslali predlog stanovanjske zakonodaje, ki naj bi bila aprila potrjena na vladi.

O obrambnih izdatkih po besedah Goloba niso govorili.

»Držali smo se treh področij, na katerih smo dali zavezo ljudem pred volitvami in na katerih ocenjujemo, da bomo zaveze do konca tega mandata tudi izpolnili. Želimo, da ne govorijo besede, ampak da govorijo rezultati in na vseh teh treh področjih bodo rezultati vidni še pred koncem mandata,« je izpostavil Golob.

Tudi koordinatorica Levice Asta Vrečko in prvak SD Matjaž Han sta pritrdila, da je smer, v katero gredo, prava.

Ob tem je Golob napovedal še, da je dejstvo, da je koalicija o omenjenih vsebinah poenotena, »najboljša popotnica, s katero se lahko koalicija suvereno poda na naslednje volitve v potrditev drugega mandata«.