Golob na brniškem letališču: takšen paket pomoči pošilja Slovenija v Gazo (FOTO)

Slovenija se s pošiljko materialne pomoči Palestincem na območju Gaze postavlja na pravo stran zgodovine, je danes ob odpremi hrane in opreme za nastanitev v vrednosti 434.105 evrov na omrežju X sporočil predsednik vlade Robert Golob. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so poskrbeli, da se je pomoč hitro realizirala.

»Vesel sem, da nam je v tednu dni uspelo organizirati humanitarno pomoč, o kateri smo se v Münchnu dogovorili z jordanskim kraljem,« je zapisal Golob, ki se je z jordanskim kraljem Abdulahom II. srečal v soboto ob robu Münchenske varnostne konference.

Pojasnil je, da gre za prvo neposredno pomoč Slovenije prebivalcem Gaze. »Slovenija se na ta način postavlja na pravo stran zgodovine,« je poudaril in dodal, da četudi Slovenija s to pomočjo reši zgolj eno otroško življenje, sam brez težav sprejme odgovornost in kritike opozicije.

Odpremo pomoči je na brniškem letališču poleg premierja pospremil tudi obrambni minister Marjan Šarec.

Vlada je v četrtek sprejela sklep o materialni pomoči palestinskim civilistom v Gazi in jim namenila hrano in opremo za nastanitev v ocenjeni vrednosti 434.105 evrov.

Pomoč bodo z letalom Slovenske vojske C17 prepeljali v Jordanijo, kjer jo bo po predlogu jordanskega zunanjega ministrstva prevzela humanitarna organizacija Jordan Hashemite Charity Organisation.

V okviru paketa pomoči bodo Palestinci prejeli 10.560 kompletov suhih dnevnih obrokov, 2500 odej in 1000 ležalnih podlog. Paket vsebuje tudi pošiljko palete mleka v prahu, ki jo je zagotovil Karitas, ter pošiljko palete otroških plenic in palete otroške hrane, ki jo je priskrbel Rdeči križ.

Ob tem je vlada v četrtek odločila tudi, da Agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) nameni 500.000 evrov.