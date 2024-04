Golob med mladimi prekipeval od dobre volje: z njimi se je šalil, naredil skupinski selfi (VIDEO)

Premier Robert Golob se je udeležil kongresa mladih iz Gibanja Svoboda, na katerem pa očitno ni manjkalo pozitivne energije. Predsednik vlade je bil tam zelo dobre volje in pripravljen tudi na šalo.

Eden izmed udeležencev kongresa je imel pred seboj list papirja s tabelo (zdi se, da so bila v njej imena udeležencev). Golobu je rekel: »Vi ste pa pod 'g'«. Črko izgovorili na način, kot to stori Golob. Ta pa mu je nazaj odvrnil: »Sem pod 'g' a, me ne najdeš ne?«

V nekem trenutku je predsednik vlade prijel v roke tudi pametni telefon in nasmejano naredil skupinski selfi. Na kongresu je mlade v precej bolj resnem tonu tudi nagovoril.

»Pozitivna energija mladih me vedno znova navdaja z optimizmom, da je naša skupna prihodnost v dobrih rokah,« je Golob zapisal na instagramu in dodal, da se je z veseljem udeležil kongresa mladih. Pozval je tudi, da so še naprej tako aktivni in glasni.

Čez nekaj dni, natančneje 24. aprila, bosta minili dve leti od zadnjih parlamentarnih volitev, na katerih je stranka Gibanje Svoboda dobila z naskokom največ glasov. Kako uspešna bo na naslednjih, bo pokazal čas. Bodo pa mladi z omenjenega kongresa zagotovo še kako pomembni za stranko v prihodnje.