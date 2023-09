Golob jo je poklical, Ana Roš pa: »Veš, da me imaš na svoji strani, kadarkoli, samo reci« (VIDEO)

Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2023 pridobila novo zvezdico in se sedaj ponaša s tremi, kar je najvišje odlikovanje Michelinovega vodnika.

Kuharska mojstrica Ana Roš je izpostavila, da gre za uresničitev sanj vseh članov družine Hiše Franko. »Mlada ekipa, ki trdo dela dan za dnem, leto za letom. Toda na koncu dneva nam je najbolj pomembno, da so gostje Hiše Franko zadovoljni. Nismo za vogalom in hvaležni smo za vsako dušo, ki si vzame čas, da se zapelje skozi divji svet doline Soče in uživa v naših čudovitih stvaritvah.«.

Z Ano pa se veseli tudi predsednik vlade Robert Golob. Tako je na družabnem omrežju sporočil: »Hiše Franko z uspehom treh Michelinovih zvezdic premikajo meje odličnosti. Na ambasadorje slovenske kulinarike doma in v svetu smo res lahko izjemno ponosni. Smo tudi država z največ Michelinovih zvezdic na prebivalca. Iskrene čestitke vsem prejemnikom teh prestižnih kulinaričnih priznanj. Pred današnjo uradno podelitvijo sem Ani tudi osebno čestital.«

Ob tem je premier objavil posnetek telefonskega pogovora z Ano Roš.

Ob tem ko je Ani Roš čestital za priznanje, je dobil zelo lep odgovor: »Veš, da me imaš na svoji strani, kadarkoli, samo reci.«