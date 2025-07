Svoboda vložila pobudo za razveljavitev referenduma. Golob: ni spora v koaliciji!

Premier Robert Golob je na parlamentarnem vrhu o usodi obrambnih referendumov predlagal razveljavitev razpisa referenduma. Pobudo za razveljavitev je Gibanje Svoboda že vložilo po sestanku.

Na vrh se je sicer politika podala brez oblikovanega konsenza, usklajena ni bila niti koalicija. Prvak SDS Janez Janša, ki se srečanja ni udeležil, pa meni, da ima koalicija dovolj glasov bodisi za razpis bodisi preklic referendumov, če se ne zmore dogovoriti, pa naj odstopi.

Premier Robert Golob je predsednikom parlamentarnih strank po informacijah STA predlagal sklep o razveljavitvi posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih, vložila pa ga bo Svoboda, ki je enotno glasovala proti razpisu referenduma. To so v izjavah po odhodu s srečanja potrdili tudi predstavniki strank, ki so se udeležili srečanja.

V zadnjih dneh se je nakazalo več možnih rešitev

Z vrhom parlamentarnih strank o usodi obrambnih referendumov je premier Golob sklenil niz srečanj, ki jih je sklical po petkovem glasovanju, na katerem je DZ podprl predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov, sledila pa je napoved največje vladne stranke posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu, saj da je to edino vprašanje, na katero morajo dobiti odgovor državljanov.

V zadnjih dneh se je nakazalo več možnih rešitev za izhod iz nastale politične situacije, od umika katerega izmed ali obeh referendumov do spremembe oz. prilagoditve že obstoječega referendumskega vprašanja o obrambnih izdatkih.