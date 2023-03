Golob javno oštel svojega ministra: Zaupal sem jim, a ...

Predsednik vlade Robert Golob je v oddaji Preverjeno priznal, da so komunikacijo o davčni reformi izvedli slabo, in kritiko namenil finančnemu ministrstvu. Zaradi tega bo sam prevzel del nalog.

Pojasnil je, da če je zdravstvenemu ministru Danijelu Bešiču Loredanu ljudem uspelo razložiti, zakaj je reforma zdravstva v Sloveniji nujna, pa je precej drugače pri davčni reformi. »Ekipi ministrstva za finance sem zaupal, da bo ljudem znala razložiti sama. Vendar jim ni, tu nam je spodrsnilo. Zato komunikacijo in usmeritve na tem področju zdaj prevzemam nase in ne bežim od odgovornosti,« je priznal Golob in s tem namenil kritiko finančnemu ministru Klemnu Boštjančiču.

Davčne reforme ne bo?

Premier je še izjavil, da reforme morda celo ne bo. »Če nam ne uspe pripraviti reform, s katerimi bodo ljudje živeli bolje, in če nam ne uspe ljudi prepričati v to, da jim bodo reforme olajšale življenje, se jih pač ne bomo šli. Ker je to kontraproduktivno,« je v oddaji Preverjeno napovedal premier Robert Golob.