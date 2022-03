Golob Janši vrgel rokavico, Hojs ima zanj nov vzdevek

Na prvem soočenju na Pop TV je od povabljenih predsednikov strank manjkal le eden – Janez Janša. Nadomestil ga je Aleš Hojs. Kot je znano, se je premier mudil v Zagrebu. Že takoj na začetku je predsednik stranke Gibanja Svoboda Robert Golob dejal, da upa, da bo premier zbral pogum in prišel na kakšno soočenje. Ker se Janša ni mogel odzvati, mu je v bran stopil Hojs in dejal, da so tudi pomembnejše stvari, kot je soočenje na Pop TV, med drugim energetska oskrba, kasneje pa je Goloba označil za energetskega oligarha.

Najprej je beseda tekla o dogajanju v Ukrajini in akciji predsednika vlade z obiskom Kijeva. Koordinator Levice Luka Mesec je to označil za resničnostni šov. »Solo akcije so slabe, škodijo Sloveniji in ne prinašajo rešitve za ukrajinsko krizo,« je dejala predsednica SAB Alenka Bratušek. Golob je komentiral predlog Janše o zapiranju neba nad Ukrajino. Sam temu nasprotuje in pravi, da je za ceno tega, da se vojna ne razširi, to treba preprečiti.

Na pragu tretje svetovne vojne

Hojs je izpostavil, da je Janša eden redkih, ki ima izkušnje na tem področju iz preteklosti. Poudaril je, da je pobuda o zapiranju neba nad Ukrajino, ki bi po mnenju mnogih vodila v vojno svetovnih razsežnosti, vseskozi v igri. Pri tem je opozoril na dogajanje v Srbiji, kjer je Nato najprej opozarjal, a se pri tem ni ustavil. Glede pomoči Ukrajini, tudi z orožjem, je Marjan Šarec, predsednik LMŠ, dejal, da je treba pomagati s tistim, s čimer se lahko, saj da je vsakršna pomoč dobrodošla. Izpostavil je, da je humanitarna pomoč najpomembnejša, idejo o zapiranju zračnega prostora pa je označil za neumnost in spet za eno solo akcij. Predsednik NSi Matej Tonin je dejal, da je zmotno prepričanja, da je to ideja predsednika vlade. Nato da tam ne bo posredoval v tem smislu, da pa bo pomagal z drugimi sredstvi vzdrževati tako imenovani »no-flight zone (prepoved letenja nad Ukrajino)«, zaradi česar da se je že zmanjšala aktivnost ruskih zračnih cilj. Cilj je mir, marsikdo, da je bil že pri predsedniku Vladimirju Putinu, da pa ga on ne sliši. Mesec je opozoril, da je Janša dejal, da je to treba narediti, prek twitterja: »To počne, zato, ker ve, da ga Nato ne bo upošteval in da opozarja nase.« Tudi Tanja Fajon, predsednica SD, je dejala, da ni treba biti strokovnjak, da vemo, kaj bi pomenilo, če bi zavezniško letalo sestrelilo rusko.

»Solo akcije predsednika vlade škodijo Sloveniji,« meni Bratuškova. Ponovila je, da bo vlada pustila javne finance v zelo slabem stanju. Če se bo več denarja dajalo za obrambo, se pri njih zavzemajo za to, da se kupujejo stvari, ki jih lahko uporabljamo tudi doma.

Katere begunce?

Dotaknili so se tudi ukrajinskih beguncev in tistih, ki so prihajali k nam še bolj z vzhoda. Golob je poudaril, da je človek v stiski človek. Podrli bi ograjo na jugu, z njim pa se strinja tudi Fajonova. Hojs je na to odvrnil, da ta ograja ne preprečuje dotoka beguncev, preprečuje pa ilegalno migracijo tistih, ki trgujejo z belim blagom. Dodal je še, da oni ne bodo rušili, ampak le gradili. Predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek je dejal, da se je ograja postavljala, ko je bilo na dan tudi 15.000 migrantov. Mesec vladi očita rasizem, na kar se je odzval Počivalšek, ki je dejal, da je treba ločiti med begunci in ekonomskimi migranti. Bratuškova je dodala, da vlada na prvo- in drugorazredne deli tudi v Sloveniji. Tvit, ki je bil izbrisan, je bil po njenem nedopusten.

Ob rastočih cenah hrane so politiki pretežno omenjali povečanje samooskrbe. Mesec je izpostavil tudi, da se moramo odmakniti od fosilnih goriv, da bi lahko postali energetsko čim bolj samozadostni. Bratuškova je spet omenila liberalizacijo cen goriv in to, kako visoke cene goriv imamo pod to vlado, na kar je Počivalšek dejal, da govori bedarije.

Selektivni ukrepi in laži

Golob je kritičen do 'metanja denarja iz helikopterja', kar da počne vlada. Po njegovem mnenju bi lahko bili ukrepi selektivni, ne samo zamrznitev cen, ampak znižanje. Za primer navaja denimo dizel. Kmetje ne potrebujejo bencina, ampak dizel, in te cene bi lahko celo znižala. Ponekod tudi nižji DDV za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Hojs je visoke cene električne energije očital Golobu, ki je vodil eno od elektropodjetij, vlada pa da je z ukrepi znižala zneske na položnicah. Golob mu ni ostal dolžen in je dejal, da gre za laži, saj da cen niso dvigali.

Tonin je poudaril, da so bili ukrepi vlade hitri in enostavni, da je denar čim prej dosegel ljudi. Glede samooskrbe je dejal, da moramo narediti tako, da se kmetom splača kmetovati in da se bo splačalo od njih kupovati. Kar se tiče energetske samooskrbe, ministri po njegovem delajo, da bi čim prej nadomestili ruski plin, kar se tiče nafte, pa potekajo širši dogovori, da bi tudi to nadomestili.

Prihajajo višje plače, bodo to spremenili?

Dotaknili so se tudi plač in popravljenega zakona o dohodnini, ki vsem prinaša višje plače. Šarec je to označil za rokohitrski ukrep in predvolilni bombon. Prepričan je, da bomo zaradi tega kasneje čutili posledice. Bratuškova meni, da bi pri njih spremenili splošno olajšavo, sicer da bo treba posegati po drugih transferijh, kot so porodniške in podobno. Fajonova je poudarila, da ta zakon poglablja neenakost v družbi, a na koncu bodo od njega najmanj imeli tisti, ki tudi najmanj zaslužijo. V stranki se zavzemajo ne za obdavčevanje dela, ampak premoženja ljudi. To pomeni, da bodo tisti, ki imajo več, tudi plačevali več. Počivalšek je izpostavil, da je gospodarstvo v dobri kondiciji in da bodo s tem zakonom delavci dobili več, delodajalce pa to ne bo stalo nič več.

Mesec je dejal, da je vlada želela uvesti socialno kapico, ker pa da to ni sprejemljivo med ljudmi, so razbremenili najbogatejše, tistih 15 evrov dali pa še najslabše plačanim. Hojs je dejal, da je bilo iz predsednikov KUL težko izvleči, da bodo to spremenili. Napovedal je, da bodo oni to še nadgradili: vpeljali bodo obvezno 13. plačo, dve dodatni pokojnini, kot je v Avstriji, da bodo ljudje imeli več. Mesec je vnovič poudaril, da gre le za razbremenjevanje najbogatejših, Fajonova pa je prepričana, da SDS-vlada ne bo dobila priložnosti za nadgradnjo, saj da bo po volitvah nastopila druga vlada. Bratuškova je gledalce opomnila, da radi obljubljajo, kot so tudi vinjeto za 55 evrov, 500 evrov božičnice za upokojence in bencin za 50 centov. Hojs je na to rekel, da je prva vinjeta res stala 55 evrov.

Za sodelovanje, podpirali pa prepoved strank

Tonin je izpostavil pomembnost sodelovanja, Mesec pa je predsednika NSi opomnil, da je še pred dnevi podpiral predlog o prepovedi strank Levica in SD, kar da ne gre najbolj s tem, kar govori. Hojs je dejal, da so v preteklosti vse vabili na pogovore, da pa on osebno v koalicijo ne bi vabil Levice, Počivalšek pa si želi Slovenijo, ki bo dihala z obema pljučnima kriloma, levim in desnim.