WANG YIJA

Golob, Pirc Musar in Fajon gostili pomembnega gosta iz Kitajske (FOTO)

Robert Golob in Nataša Pirc Musar sta kitajskega zunanjega ministra Wang Yija danes ločeno sprejela.
Fotografija: Robert Golob
Robert Golob FOTO: Yves Herman Reuters

STA
13.09.2025 ob 19:35
13.09.2025 ob 19:53
STA
13.09.2025 ob 19:35
13.09.2025 ob 19:53

Kitajskega zunanjega ministra Wang Yija, ki je na uradnem obisku v Sloveniji, sta danes ločeno sprejela premier Robert Golob in predsednica Nataša Pirc Musar. Golob in Wang sta se zavezala nadaljnjemu dialogu in krepitvi sodelovanja. Wang in Pirc Musar pa sta poudarila pomen multilateralizma.

Golob in Wang sta izrazila zadovoljstvo z odnosi med državama, ki ju veže plodno sodelovanje na mednarodnem političnem prizorišču, predvsem v okviru Varnostnega sveta ZN, so sporočili iz premierjevega kabineta. Dodali so, da sta cilja obeh držav prekinitev ognja in dolgotrajen mir tako v Ukrajini kot v Palestini.

Izpostavili so še sodelovanje na gospodarskem področju, pri čemer se je Golob zavzel za njegovo nadaljevanje in nadgradnjo v interesu obeh strani.

Krepitev sodelovanja med državama

Predsednica Pirc Musar in vodja kitajske diplomacije pa sta se, kot je predsednica sporočila na omrežju X, zavzela za krepitev sodelovanja med državama, zlasti na gospodarskem področju.

Govorila sta tudi o mednarodnih vprašanjih in poudarila pomen multilateralizma.

Dopoldne se je kitajski zunanji minister srečal s slovensko gostiteljico Tanjo Fajon, s katero sta pohvalila dvostranske odnose ter poudarila pomen sodelovanja med EU in Kitajsko ter multilateralizma v svetu.

Nataša Pirc Musar Robert Golob Wang Yi Slovenija Kitajska obisk

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

