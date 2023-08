Golob in Janša enotna, kot še nikoli prej

Prvak opozicije Janez Janša in predsednik vlade Robert Golob sta soočila mnenja na POP TV o tem, kako naj poteka obnova po poplavah.

Kot smo že poročali, bo vlada v interventni zakon po nedavni ujmi zapisala tudi predlog, po katerem bi tisti, ki so utrpeli resno škodo, prejeli pomoč v višini sedemkratnika minimalnih življenjskih stroškov.

Ob tem so iskali tudi odgovor na vprašanje, ali je vendarle napočil čas za enotnost v slovenski politiki.

Golob upa, da bo enotnost politike trajala čim dlje

»Jaz si samo želim, da bi imeli takšno enotnost tudi v covidni krizi. Žal je nismo imeli,« je o tem povedal prvak opozicije. A dodal, da je pa res »lažje je držat za lopato, kot pa reševati krizo po poplavah.«

Golob pa: »Jaz mislim, da je prav da vsak pomaga na svoj način. Dodal pa je, da bi tudi sam, če bi bil v opoziciji, storil isto.« Je pa premier ocenil, da je trenutna enotnost slovenske politike nekaj, kar upa, da bo trajalo čim dlje. Tako je pojasnil, da se mu to zdi pomembno iz dveh razlogov: gre za največjo katastrofo v novejši zgodovini Slovenije, ko morajo ljudje vedeti, da se politiki ne bodo prepirali, pač pa bodo poskrbeli zanje.

Kaj od predlogov opozicije bo vlada upoštevala?

»Marsikateri predlog opozicije je podoben našim predlogom,« je premier odgovoril na vprašanje, katere predloge opozicijskih strank bodo vključili v interventni zakoon za odpravo posledic poplav. Tu je omenil predlog NSi o skladu za obnovo Slovenije: »Bili so predlogi glede obdavčitve ekstremnih dobičkov, nekatere lahko sprejmemo, druge ne. Najbolj smo se strinjali pri tem, da moramo pohitriti postopke umeščanja protipoplavnih zaščit, tudi nadomestnih gradenj, s postopki začeti takoj in za to nameniti več denarja. Nikogar ni bilo, ki se ne bi strinjal s tem.« Je pa poudaril, da je pomembno, da se vsi strinjajo s tem, da vse postopke izvedejo pravočasno, temu pa je pritrdil tudi Janša. In še: »Ko gre zares, se ne gleda vsake besede. Tudi če ne bodo vsi naši predlogi upoštevani, ga bomo podprli, ker gre reševanje situacije v pravo smer.«