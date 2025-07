Golob in Janković v kratkih hlačah, nato pa hop v novi bazen (FOTO)

V Ljubljani so danes slovesno odprli kopališče Vevče, ki med drugim vključuje pokriti 25-metrski in zunanji 50-metrski bazen. Kopanje in ogled bosta danes brezplačna, redno obratovanje bodo začeli v ponedeljek. Slavnostni govornik ob odprtju je bil premier Robert Golob, ki je kopališče uradno odprl z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Kot je videti na družabnih omrežjih, sta oba politična veljaka na bazen seveda prišla v kratkih hlačah in bazen tudi praktično preizkusila.

Premier in župan v bazenu. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Mol

Premier in župan v kratkih hlačah v družbi plavalke Neže Klančar. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Mol

V notranjih prostorih kopališča so uredili 25-metrski pokriti bazen z dvižnim dnom, večnamensko športno dvorano, velnes prostore s finsko, turško in infrardečo savno, prostore za sprostitev in gostinski lokal s teraso. Zunanji del pa obsega 50-metrski bazen, manjši bazen in čofotalnik, igrišče za odbojko na mivki, mizi za namizni tenis in otroško igrišče. Uredili so tudi nabrežje Ljubljanice.

Gre za prenovo starega kopališča Papirnice Vevče, ki so ga leta 2007 zaprli zaradi dotrajanosti. Kompleks stoji ob Papirnici Vevče in ob bregu Ljubljanice. Projekt prenove je stekel leta 2018, ko je občina od družbe Krater iz sistema poslovneža Martina Odlazka odkupila potrebna zemljišča. Nato je izvedla arhitekturni natečaj, na katerem je bila za prenovo izbrana rešitev skupine Gužič Trplan. Gradnja novega kompleksa je stekla poleti 2023.

Kopališče bo od ponedeljka do petka odprto med 6. in 22. uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa med 9. in 22. uro. Za celodnevno vstopnico za odrasle bo med tednom treba odšteti 11 evrov, ob vikendih in praznikih pa 14 evrov. Mlajši od 26 let in upokojenci bodo za celodnevni obisk kopališča med tednom plačali devet evrov, ob vikendih in praznikih pa 12 evrov. Vstop za otroke do 2. leta starosti bo brezplačen.

Dopoldanska vstopnica (do 12. ure) za odrasle bo stala osem evrov, za mlajše in upokojence pa sedem evrov. Na voljo bodo tudi popoldanske vstopnice (po 16. uri), za katere bodo morali odrasli med tednom odšteti devet, med vikendom in ob praznikih pa 12 evrov. Za mlajše in upokojence bodo stale osem oziroma deset evrov. Za družinsko vstopnico, ki vključuje do pet oseb, bodo obiskovalci med tednom plačali 36, med vikendi pa 50 evrov.