Golob ima mlajšega, postal je njegova desna roka v Svobodi

Minulo soboto je funkcijo generalnega sekretarja parlamentarne stranke Gibanje Svoboda prevzel Matej Grah, 31-letni politik iz Pomurja. Označili so ga kot mladega voditelja z jasnim pogledom v prihodnost in trdno politično držo.

»Mladi smo pomemben del politike. Prihodnost je naša odgovornost,« je zapisal na družbenem omrežju Instagram.

Matej Grah je politični analitik, strateg in komunikator z odličnim poznavanjem delovanja slovenske in evropske politike. Diplomiral in magistriral je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s poudarkom na politični teoriji in sodobnih političnih procesih.

Del študija je opravil na prestižni Universidad Complutense de Madrid, kjer se je osredotočal na politično sociologijo in filozofijo. Njegova magistrska teza je obravnavala aktualno temo evropske demokratične krize in vzpona populizma.

V sporočilu za javnost je stranka Gibanje Svoboda zapisala: »Matejeva pot v politiki je raznolika in vedno usmerjena v iskanje konkretnih rešitev. Danes kot generalni sekretar Svobode združuje znanje, izkušnje in vizijo v politično prihodnost, ki temelji na sodelovanju, odprtosti in drznosti. Z njim ne dobivamo le operativnega vodje, temveč tudi strateškega graditelja prihodnosti Svobode.«

Intenzivno leto

Na 2. festivalu Svobode je Grah spregovoril o načrtih in skupnem cilju: »Čaka nas zagotovo vznemirljivo leto, jaz se ga izredno veselim, ogromno imam energije, tudi če ne bi bilo poletja, bi imel dovolj energije brez skrbi. Ampak čaka nas res intenzivno leto in rabili bomo vse vas. In veste, da zelo rad pridem tudi k vam na teren. Verjemite mi, to bom še nadaljeval, predvsem pa si želim, da vsi delamo za skupen cilj, ki ga moramo zmeraj znova poudarjati, in to je zmaga na državnozborskih volitvah.«