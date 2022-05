Golob, Fajonova in Mesec že prvi dan v državnem zboru doživeli šok: To je otročje, nizkotno, nehigienično

Novoizvoljeni poslanci so se sestali na ustanovni seji državnega zbora. Predsednica DZ je postala Urška Klakočar Zupančič. Ta je v nagovoru novinarjem uvodoma dejala, da je izredno počaščena, da je postala prva predsednica DZ. Verjame, da bo z njenim predsedovanjem nastopilo novo obdobje v slovenski parlamentarni zgodovini. »Zavedam se odgovornosti, ampak resnično verjamem, da bomo po štirih letih lahko pogledali nazaj in ugotovili, da smo v teh štirih letih veliko dosegli. Da smo postali strpni, tvorni, razumevajoči,« je poudarila in dodala, da ženske v hram demokracije prinašajo drugačno energijo.

V SDS in NSi že vložili 32 predlogov zakonov

V SDS in NSi pa so takoj po potrditvi poslanskih mandatov novega sklica DZ v parlamentarni postopek vložili 32 predlogov zakonov, med drugim predlog sprememb zakonov o medijih, o RTV in o STA, pa tudi o tožilstvu in odvetništvu in številne druge. Začasni vodja poslancev SDS Danijel Krivec zatrjuje, da gre predvsem za »manjše popravke«.

Kot je v izjavi za medije ob robu seje dejal Krivec, jim namreč v prejšnjem sklicu DZ ni uspelo rešiti nekaterih zadev, ki Slovenijo po njegovih besedah bremenijo tudi z vidika kazni, ki jih plačuje Evropski uniji.

Golob: Gre za nagajanje, to je otročje

Potezo opozicije je na novinarski konferenci komentiral tudi najverjetnejši mandatar Robert Golob. Dejal je, da se sprašuje, zakaj je nekdo, ki je imel večino v DZ, čakal, da pride v opozicijo, da spreminja zakone. Prepričan je, da gre za nagajanje, početje opozicije pa je označil za otročje. Dejal je, da bo opozicija s takšnimi dejanji dosegla, da se bo koalicija le še bolj povezala.

»To je precej nizkotno, neetično in nehigienično ravnanje. Očitno kažejo, da ne spoštujejo volje ljudi. V kakšnih drugih okoliščinah bi bilo to žalostno, danes pa je smešno,« pa je dejala Tanja Fajon, ki pravi, da jih bo to le še bolj utrdilo. Do poteze SDS in NSi je bil kritičen tudi Luka Mesec. »To, kar danes počnejo, priča o njihovi zrelosti. Takšnih otročarij si nihče ni zamišljal zadnjih 30 let. Ampak ne bomo se pustili motiti, vse se bo zgodilo v zadani časovnici.«