Koalicijska pogodba podpisana, Golob že za poletje napovedal interventni zakon (VIDEO)

Prvaki Gibanja Svoboda Robert Golob, SD Tanja Fajon in Levice Luka Mesec so tudi uradno podpisali koalicijsko pogodbo vlade v mandatu 2022-2026, ki se oblikuje pod vodstvom Goloba. Koalicijski trojček ima v DZ podporo 53 poslancev, računajo lahko tudi na podporo obeh predstavnikov narodnih skupnosti.

Potem ko so organi vseh treh prihodnjih koalicijskih strank potrdili koalicijsko pogodbo, jo je trojica danes tudi predstavila in podpisali.

Golob je na novinarski konferenci po podpisu podobe spregovoril tudi o področju zdravstva. Že za poleti je napovedal interventni zakon, ki bo začrtal, kako naj se reforma v zdravstvu izpelje. Po njegovih napovedih jo bodo izpeljali ne le na papirju, temveč jo bodo testirali tudi, kako poteka v realnem življenju.

Koalicijska pogodba določa novo organizacijo vlade

Najverjetnejši mandatar se je dotaknil tudi predlagane spremembe zakona o vladi, ki ga je s predlogom za razpis posvetovalnega referenduma blokirala stranka SDS: »Ta koalicijska pogodba, poleg ostalih zelo jasnih usmeritev na nek način determinira in določa tudi novo organizacijo vlade.« Po njegovem mnenju se namreč s povečevanjem ministrstev le na videz povečuje tudi kompleksnost vlade, saj bodo le tako lahko delovali bolj učinkovito.

Predsednik republike Borut Pahor je sicer v ponedeljek po posvetih z vodji poslanskih skupin v DZ poslal predlog kandidata za mandatarja. Po pričakovanjih je predlagal Goloba, ki je Pahorju predložil tudi 53 poslanskih podpisov. Podporo so mu napovedali v SD, Levici in poslanca narodnih skupnosti, odrekli pa v SDS in NSi