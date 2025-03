Golob do konca razkuril zdravniško zbornico in sindikat: nekatere opisal kot parazite ...

V Zdravniški zbornici Slovenije in sindikatu Fides so obsodili nedavne izjave premierja Roberta Goloba. Manjši del zdravnikov, ki svoje delo opravljajo v javnem in zasebnem zdravstvu, je opisal kot »parazite v sistemu«. Obe organizaciji zahtevata opravičilo in opozarjata, da gre za neodgovorno in skrb vzbujajoče ravnanje.

Golob: Poskrbeti moramo, da bodo ti, ki so bili dobesedno paraziti na sistemu, sprejeli odločitev in pač morali iti iz sistema

Premier Golob je namreč v javnosti večkrat omenil »parazitsko« delovanje nekaterih v zdravstvenem sistemu. Nedavno je v intervjuju za N1 na vprašanje, kako odgovarja na opozorila zdravniških organizacij, da bo še več zdravnikov zaradi zakona o zdravstveni dejavnosti odhajalo iz javnega zdravstva, odgovoril, da organizacije na to opozarjajo že od januarja lani, ko je Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides sprožil stavko.

»Že prvi mesec so rekli, da se bo, če ne bomo takoj prisluhnili njihovim zahtevam in dvignili zdravniških plač, vse to zgodilo. Stavka je še vedno tu, pa se ni zgodilo nič od tega. Kaj vam to pove? Meni to pove, da je večina zdravnikov in drugega medicinskega osebja v zdravstvenem sistemu predana in srčna. Sindikati pa jim s temi napovedmi delajo krivico, ker to predano osebje drži pokonci javni zdravstveni sistem. Zaradi njih moramo poskrbeti, da bodo ti, ki so bili dobesedno paraziti na sistemu, ki so si polnili žepe, hkrati pa niso oddelali svojega v javnem zdravstvu, sprejeli odločitev in bodo pač morali iti iz sistema. Nič slabega ne vidim v tem,« je povedal v intervjuju.

V Fidesu so izjavo Goloba označili za povsem nesprejemljivo. »Označevanje katerega koli poklica ali skupine ljudi s slabšalnimi opazkami ne pritiče komunikaciji najvišjih predstavnikov katere koli demokratične države, zato zahtevamo takojšnje opravičilo in preverjamo možnosti pravnih ukrepov zoper načrtno spodkopavanje ugleda zdravniškega poklica,« so zapisali na svoji spletni strani.

V Zdravniški zbornici Slovenije medtem menijo, da je izjava »globoko neprimerna, žaljiva in presega meje dopustnega v javni komunikaciji«. Poudarili so, da je takšen način izražanja povsem neodgovoren, saj poglablja nezaupanje v zdravstveni sistem, spodkopava ugled zdravnikov in ne prispeva k iskanju rešitev vsakdanjih resnih težav slovenskega zdravstva.