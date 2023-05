Golob: Moramo se začeti primerno obnašati, če želimo ...

Predsednik vlade Robert Golob je v odgovoru na poslansko vprašanje vodje poslanske skupine NSi Janeza Ciglerja Kralja o medvrstniškem nasilju dejal, da se morajo začeti politiki sami primerno obnašati, če želijo tovrstno nasilje preprečiti. Premier je dodal še, da so med drugim v pripravi normativi in akcijski načrt izobraževanj za učitelje.

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je premierja vprašal, ali se vlada namerava lotiti nujno potrebnih zakonodajnih sprememb za učinkovito obravnavo medvrstniškega nasilja. Posamezni primeri medvrstniškega nasilja in zaskrbljujoči statistični podatki namreč po mnenju NSi nakazujejo zaskrbljujoč trend, da je medvrstniškega nasilja veliko, to postaja vedno bolj brutalno, zato si pred tem problemom ne smemo zatiskati oči.

Zaveda se resnosti problema

Ob tem je Cigler Kralj spomnil, da je bil v slovenskih šolah organiziran dan kulture, nenasilja in strpnosti, drugih ukrepov pa ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ni napovedalo. To po oceni NSi kaže, da se ministrstvo, ki je po njihovih navedbah preslišalo opozorila učiteljev in ravnateljev, da brez spremembe zakonodaje medvrstniškega nasilja ne bodo zmogli obvladati, ne zaveda resnosti problema.

​

Po navedbah premierja Goloba pa je vlada v zadnjem mesecu pripravila normative, ki bodo »ojačali socialno funkcijo socialnih delavcev«, da bodo lahko nudili učinkovito podporo otrokom. Ti so po njegovih besedah že usklajeni s sindikatom. Hkrati pa se pripravlja akcijski načrt izobraževanj s strani policije, socialnih služb in ministrstva za šolstvo, »da bodo tisti učitelji, ki bodo želeli biti ambasadorji nenasilja v šoli, lahko to funkcijo ustrezno opravljali«. Novela zakona o šolstvu pa da je že v javni obravnavi, je dejal in pozval vse, da se vanjo vključijo s predlogi.

Prosila, naj se vzdržijo provociranja

Premier je še dejal, da je tema bolj kompleksna, kot si kdo predstavlja. Ko je DZ gostil otroški parlament, so otroci prisotne podučili, da jim morajo dati zgled, »žal je desno krilo večinoma manjkalo«. »Če želimo preprečevati medvrstniško nasilje, se moramo začeti mi temu primerno obnašati in če želimo mi preprečiti širjenje sovraštva po spletu in po digitalnih kanalih, se moramo mi z zgledom temu odpovedati prvi,« je dejal. Ob tem se je obregnil tudi ob predsednika SDS Janeza Janšo, s čimer si je prislužil opozorilo predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ki je vse navzoče prosila, naj se vzdržijo provociranja.

Golob je bil deležen tudi ostrih odzivov iz opozicije. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je dejala, da »predsednik vlade nikoli ne izgublja časa in besed, da napada desno stran«. Dodala je, da so bili na otroškem parlamentu in otroke tudi slišali. Golob in današnja koalicija pa da so dve leti spodbujali proteste na ulici, danes pa »v posmeh mojim poslancem na desni« odpisujejo globe tistim, ki so širili nemire. Koalicija je tudi obljubila, da ne bo spodbujala sovražnosti do drugače mislečih posameznikov v družbi. »Bodite drugačni, predsednik,« je zaključila.