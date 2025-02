Golob brutalno vrnil Janši: »Lepo vas prosim. Stranka SDS je ...«

Evropa mora premisliti, kaj lahko v danih razmerah naredi sama, je za TV Slovenija dejal premier Robert Golob. Poudaril je, da je politična realnost, da se bodo obrambni izdatki v prihodnjih letih povsod po Evropi povečali. O napotitvi slovenskih vojakov v Ukrajino pa je po njegovih besedah v tem trenutku prezgodaj govoriti.

»Stranka SDS je v predvolilni kampanji, zato tudi napoved referenduma«

Golob se je odzval tudi na napovedi svojega največjega kritika, šefa opozicijske SDS, Janeza Janše, saj je SDS začela zbirati podpise za nov referendum o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti. Ob tem Janša pravi, da bo to test pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami. »To bo tudi referendum proti tej nori oblasti. In močan rezultat proti bo skrajšal rok trajanja te zblojene norosti,« je dodal. Nato mora čim prej priti do parlamentarnih volitev, je prepričan.

Mnenja bralcev Bralec Metod: Ta koalicija je močna in bodo imeli še en mandat Bralec Brane: Ne bo Bralka Mia: Nikakor ne podpiram. Imeli so tri mandate pa niso opravili nič od nič. Torej vleče jih zgolj vladanje Bralka Gabrijela: Bo zdržala. Držim pesti in podpiram to vlado. Res se ne da v enem mandatu vse narediti, zato upam, da bo ta vlada izvoljena za še en mandat. Bralec Darko: Samo da pride dan volitev, bo videl kje bo Bralka Karolina: Nima prav! Kulturniki oz. nekulturniki, ženska. ki doji psa, ženska, ki strga državni simbol in si prekrije nosečniski trbuh.... Take kulturnike ima levica v mislih!!!??? Bralec Alojz: Po vsem tem kar je naredila do sedaj bi morala že sama odstopiti. Če pa imaš medijske hiše na svoji strani ni pomembno kako delaš niti kaj delaš. Bralec Piko: Koalicija bo zdržala in upam da bo ista tudi v naslednjem mandatu. Bog ne daj, da Janša pride na oblast. Saj je že bil. In kaj je naredil? NIČ! Bralec Borut: Močno upam da ne. To niso samo slaba vlada, to so škodljivci in paraziti slovenskega naroda

Golob je v Odmevih bil jasen: »Lepo vas prosim. Stranka SDS je v predvolilni kampanji, zato tudi napoved referenduma. Upam, da se vsi zavedamo, da bo referendum sprožen zato, da ne bi nekaj zaslužnih kulturnikov prejelo državnega priznanja tudi v obliki višje pokojnine, kar predstavlja letni strošek nekaj deset tisoč evrov. Na drugi strani pa je referendum za štiri ali pet milijonov evrov, s katerim bi poskušali preprečiti, da bi nekaj zaslužnih kulturnikov vseh barv prejemalo nekoliko višjo pokojnino. To je popolnoma neresno politikantstvo.«

Ta koalicija je trdna in stabilna. Povedali smo, da bomo potrebovali dva mandata. Celoten program koalicijskih zavez je nastavljen tako, da bo dal končne rezultate v dveh mandatih.

Je pa Golob znova zagotovil javnosti, da je njegova koalicija je trdna in stabilna. »Imeli sestanek vodij in skupaj smo ugotovili, ne samo da smo trdni in bomo dočakali skupaj konec mandata, ampak da v resnici ni nekih velikih razhajanj med nami, zaradi katerih bi imeli vidne težave.«

Odzval se je tudi na zadnje afere o korupciji v javnem sektorju: »Obtožbe, ki jih poslušamo zadnje čase, so zelo pavšalne. Podatek najbolj relevantne mednarodne institucije, ki meri kolikšna je korupcija v posameznih državah, kaže, da je na njihovi lestvici v letu 2024 Slovenija napredovala – to pomeni, da je pridobila točke, ki kažejo na to, da se korupcija zmanjšuje. Smo na pravi poti, trendi to jasno kažejo.«

Ima Golob prav? Bo njegova koalicija zdržala do konca?