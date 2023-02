Golob brez visoke nagrade za poslovno uspešnost. Preberite, zakaj

Premier Robert Golob je podpisal sporazum, ki po odločitvi skupščine Gen-I določa, da članom poslovodstva nagrada za poslovno uspešnost za leto 2021 ne pripada, so pojasnili v podjetju. Nekateri drugi člani poslovodstva sporazuma še niso podpisali. Če bi nagrado Golob dobil, bi šla v dobrodelne namene, je napovedoval pred časom.

Golob je namreč januarja lani ob vstopu na politični parket zatrdil, da je pri notarju overil obljubo, da bo nagrada, ki mu ob plači pripada za uspešno poslovanje Gen-I, izplačana humanitarnim organizacijam.

Namesto za nagrade za blaženje posledic draginje

Vendar pa so na decembrski skupščini Gen-I, ki je v večinski lasti države, sprejeli sklep, da se ves razpoložljivi denar porabi za blaženje posledic draginje, poroča Delo. Uradno je skupščina - na njej o višini zneska niso govorili - sprejela sklep, da se članom poslovodstva predloži v podpis sporazum o tem, da upravičenje do nagrade za izredno uspešnost poslovanja skupine Gen-I v letu 2021 ni nastalo in jim letna nagrada za poslovno leto ne pripade.

V Gen energiji, ki je solastnica Gen-I, so za Delo povedali, da je sklep skupščine še v izvajanju«. V Gen-I so za STA danes pojasnili, da je Golob sporazum že podpisal, odziv ostalih članov poslovodstva, ki so funkcijo opravljali do 17. novembra 2021, pa še pričakujejo.

Nagrada naj bi tako pripadla še drugima dvema članoma uprave, in sicer Igorju Koprivnikarju in Andreju Šajnu, ki pa bi se jima izplačala nekoliko nižja zneska kot Golobu.

Golobu bi, kot poroča Delo, skladno s pogodbo o oblikovanju variabilnega dela plače sicer pripadlo približno poldrugi milijon evrov bruto nagrade. V letu 2021 so Golobovi fiksni prejemki v Gen-I znašali nekaj manj kot 73.000 evrov, in ne 200.000, kot je poročalo Delo, so opozorili v Gibanju Svoboda. Mu je bila pa v tem letu izplačana tudi nagrada za leto 2020 v višini dobrih 105.000 evrov, so dodali.

