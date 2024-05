Golob bi aretiral izraelskega premierja, Janšo zgodbe čustveno pretresle

Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala priznanje Palestine in sklep o tem posredovala v državni zbor, ki naj bi ga po napovedih potrdil prihodnji teden, s čimer bo postopek priznanja Palestine v Sloveniji zaključen. O tej pereči temi sta za N1 spregovorila tudi Robert Golob in Janez Janša.

Janša je prepričan, da vlada s priznanjem Palestine hiti v prepričanju, da ji to pred evropskimi volitvami koristi. »To je čista neumnost,« pa je na to odvrnil Golob. »Izraelska vojska je začela uporabljati nesorazmerno silo,« je nato še poudaril premier in zavrnil očitke, da ravna v nasprotju z nedavnim sklepom vlade, da morajo biti za slovensko priznanje Palestine izpolnjeni tudi določeni pogoji, a niso. Med drugim napredek pri dogovoru o premirju in izpustitvi talcev.

»Sklep vlade nikoli ni govoril o pogojih, ampak o tem, da bomo spremljali napredek. Napredka pa ni. Po izraelskem napadu na Rafo smo se odločili, da ne bomo čakali do julija, ker hočemo dati izraelskim oblastem čim prej sporočilo, da se morajo grozote končati nemudoma,« je odgovoril Golob.

Z vsakim umrlim otrokom umre del človeštva

»Pred kakšno uro smo govorili s starši oziroma svojci talcev, ki so že umrli v ujetništvu Hamasa. Ko slišiš te zgodbe, te strese. Strese te tudi, ko vidiš otroke, ki umirajo v Gazi ob izraelskem bombardiranju. Z vsakim otrokom, ki kje umre in ni nič kriv, umre ne samo del človeštva, ampak tudi del človečnosti. In to je nekaj, kar seveda poleg tega, da nas čustveno pretresa, zahteva zdravorazumsko iskanje rešitev,« pa je povedal Janša. Dodal je še, da ne nasprotuje priznanju palestinske države, a da ocenjuje, da ni izpolnjenih pogojev za to.

Golob bi aretiral Netanjahuja

Glavni tožilec mednarodnega kazenskega sodišča Karim Khan je zaradi vojnih zločinov in zločinov poti človečnosti prejšnji teden vložil zahtevo za izdajo naloga za aretacijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Premierja Goloba je voditelj N1 vprašal tudi, ali bi ga Slovenija aretirala, če bi stopil na slovenska tla, in ali bo sodišče na predlog tožilca nalog za aretacijo tudi izdalo. »To vprašanje bomo naslovili v parlamentu, ampak če vprašate mene osebno, je moj odgovor da. Verjamem v pravni red in verjamem, da bi enako ravnali v zvezi s komerkoli,« je odgovoril Golob.