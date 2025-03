V galeriji Mestne hiše v Kranju so odprli razstavo o domačem poznobaročnem slikarju Leopoldu Layerju in njegovi slikarski delavnici ter pripravili izbor slik iz umetnostnozgodovinske zbirke. Razstava bo na ogled do 19. aprila 2025. Kustos je ddr. Damir Globočnik, muzejski svetnik Gorenjskega muzeja in likovni kritik. 76 LETje dočakal. Leopold Layer se je rodil 20. novembra 1752 slikarju Marku Layerju (1727–1808) in Ani Mariji, rojeni Wohlgemut, v hiši na Pungertu št. 6. Pozneje se je Layerjeva družina preselila v mesto, v hišo št. 84 (danes Hiša Layer, Tomšičeva ul. 32). Tam si je Marko Laye...