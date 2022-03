Goljufije pri nakupu rabljenih avtomobilov: tako so ga skoraj opeharili

Ste že kdaj kupovali avtomobil iz druge roke ali od preprodajalcev avtomobilov? Potem veste, kako tvegan je lahko nakup rabljenega vozila, saj namesto avtomobila domov lahko pripeljete »mačka v žaklju«. Nedavno se je pri nakupu skoraj opekel uporabnik twitterja, ki je čivknil, da je za avtomobil že plačal aro, a je k sreči nato še pravočasno ugotovil, da ima vozilo manipulirane prevožene kilometre. Ker gre pri tem za goljufijo, je bil prodajalec stisnjen v kot in je kupcu aro vrnil. Tako se je izognil obiska policije.

Policija nenehno zaznava goljufije pri nakupu rabljenih vozil

Iz policije so nam potrdili, da nenehno opažajo problematiko goljufij pri prodaji rabljenih osebnih vozil. Pri nakupu vozil preži na kupca veliko pasti.

»Policija je v postopkih obravnave goljufij na škodo državljanov zaznala vrsto načinov izvršitve goljufij. Od goljufij, pri katerih domnevni prodajalec ni dostavil kupljenega vozila, prodaje popravljenih huje poškodovanih vozil, ki so jih prodajali kot nepoškodovane, do prodaje vozil brez ustrezne dokumentacije, brez plačanega davka, prodaje ukradenih vozil s ponarejenimi dokumenti, prodaje vozil v lasti lizing hiš s ponarejenimi dokumenti itd.« so našteli.

Na kaj morate biti pozorni?

Nakup rabljenega vozila vedno pomeni tveganje. V policiji svetujejo, da se ob nakupu vozila predvsem v tujini poslužujemo nakupa pri pravni osebi, ki ima že določeno zgodovino poslovanja. Tovrsten nakup ima nekatere varovalke, s katerimi lahko morebitni oškodovanec uveljavlja odkrite napake. Prav tako se z nakupom pri uradnih trgovcih izognemo možnostim goljufije.

Obstajajo spletne platforme, kjer lahko preverite zgodovino vozila ali pa to za vas storijo ponudniki storitev. Brez tega ogleda vozila ne kupujte.

V zgoraj opisanem primeru je kupec že plačal aro, nato pa je prek spletne platforme avtolog.si ugotovil, da ima avto manipulirane prevožene kilometre.

Do treh let zapora ...

Če are prodajalec ne bi vrnil, bi lahko šlo za kaznivo dejanje goljufije na podlagi 211. člena kazenskega zakonika. Pri preiskavi primera bi se sumi kaznivega dejanja potrdili ali ovrgli, odvisno od vseh konkretnih okoliščin. Za kaznivo dejanje goljufije je zagrožena kazen zapora do treh let.

V primeru, da želi oškodovanec plačani avans nazaj, policija predlaga, da to doseže v civilnopravdnem postopku, saj gre za osnovno pogodbeno razmerje med kupcem in prodajalcem.

V primeru, da se pri nakupu vozila počutite ogoljufanega, policija predlaga, da podate prijavo na najbližji policijski postaji. Namen kazenskega postopka je odkritje storilca kaznivega dejanja in ustrezno kaznovanje.