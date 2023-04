Še ne dober teden po skorajšnji tragediji na Mali Mojstrovki, ko je na velikonočno nedeljo snežna opast zgrmela nad sedmerico pohodnikov v alpinistični smeri Župančičeva grapa, se je na Vršiču, prav pod Mojstrovko, dogajala nova grozljivka. Uvrstili bi jo lahko med novodobne tragikomedije. Kot v posmeh vsem, ki so se med velikonočnimi prazniki trudili, da so iz zasneženega visokogorja rešili planince, ki so se v neprimernem vremenu in snežnih razmerah lotili ture z Vršiča proti Mojstrovki, se je v soboto dopoldan – v neprimernih razmerah in kljub opozorilom o nevarnostih v gorah zaradi obilni...