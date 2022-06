Golfisti z vsako žogico donirali v Krambergerjev sklad (FOTO)

V čudovitem okolju Golf Arboretuma v Volčjem Potoku se je v organizaciji podjetja Actinia GmbH, članice skupine Actinia Group, ki ponuja najem prestižnih jeklenih konjičkov in ga vodi direktorica in solastnica Nina Džumhur, odvil dobrodelni dogodek, katerega izkupiček bo obogatil Krambergerjev sklad.

Brbončice je s svojimi koktajli razvajal znani barman Nejc Kovačič. Foto: Dejan Javornik

Kot bralci in bralke našega časopisa zagotovo veste, Slovenske novice prek Krambergerjevega sklada in z vašo pomočjo zbirajo denar za pomoči potrebne. In zaradi čudovite dobrodelne poteze Actinie in golfistov je sklad zdaj bogatejši za 650 evrov!

Kot je pojasnila Nina Džumhur, v podjetju vsako leto del sredstev namenijo v dobrodelne namene: »Ker je dobrodelnih organizacij kar več, smo iskali tisto, ki ni tako medijsko izpostavljena … Pa ne da bi bilo z njimi, medijsko izpostavljenimi, kaj narobe, vendar smo želeli, da sredstva pridejo do ljudi, ki enostavno potrebujejo sredstva za osnovo življenja oziroma bivanja. V Krambergerjevem skladu smo prepoznali ravno to širino pomoči.«

Dogodka z obilo okusne hrane ter bogato izbiro koktajlov, ki jih je pripravljal znani barman Nejc Kovačič, se je udeležilo 80 ljubiteljev golfa in prestižnih avtomobilov. Nekaj jeklenih konjičkov so predstavili na prizorišču druženja in turnirja.

Turnirja Actinie se je udeležilo 80 ljubiteljev golfa in prestižnih avtomobilov.

»Da je bila dobrodelna igra še bolj mamljiva, je naše podjetje podelilo nagrado za zmagovalca v vrednosti tisoč evrov, in sicer smuči in vezi znamke Nordica.«

Golfisti so sodelovali s čipanjem in zakupom golf žogice – posamezna žogica je bila vredna 10 evrov. Ko se je opogumil prvi, je akcija stekla. Na zelenici so udeleženci izbrali poljubno število žogic in jih s kratkim udarcem na zelenico poskušali poslati čim bliže luknji z zastavico. »Igra je bila otežena zaradi mokrosti igrišča, saj je dan prej greene (zelenice) zelo namočilo. Zato smo morali čipati na oddaljeno luknjo, drugače bi lahko uničili igrišče. Tako so se žal nekateri ustrašili, saj so morali biti za udarec čez ribnik kar dobri golfisti. A važno je, da je akcija stekla in da se je kljub vsemu zbralo nekaj sredstev,« je poudarila Džumhurjeva.

Kot so nam zaupali udeleženci, se z veseljem udeležijo dobrodelnih akcij Actinie in prispevajo kakšen evro. »Nekako poskušamo povezati dobrodelnost z glavno noto dogodka. Do zdaj smo dosti sodelovali s Centrom prijateljev mladine, v času covida smo pomagali tudi z nabavo računalnikov, občasno darujemo v Lions klub, darovali smo že Zavodu Viden,« je še povedala direktorica podjetja. Zmaga je pripadla golfistu, ki je žogico z enim udarcem najbolj približal luknji oziroma zastavici. To je bil tokrat Lukas Höllige, odličen golfist, ki je povezan s podjetjem.

650 evrov so prispevali golfisti.

»Ker se nam je to zdelo sporno, smo se z udeleženci odločili, da smo zbrali vsa imena in ob večerji izžrebali dobitnika slalomski smuči znamke Nordica s pripadajočimi vezmi,« je po uspešno izvedenem dobrodelnem turnirju še povedala Nina Džumhur.

Nina Džumhur pravi, da vsak dogodek Actinie povežejo z dobrodelnostjo. Foto: Dejan Javornik

Po turnirju in še pred večerjo so se malo okrepčali. Foto: Dejan Javornik