Godovnike pripeljali s kočijo

Občina Turnišče je tudi letos na parkirišču tovarne Planika pripravila Ferencov sejem domače in umetnostne obrti. Turnišče je že od nekdaj znano po trških sejemskih pravicah, ki jim jih je Marija Terezija podelila leta 1770. Prvi sejem je bil tam po pisnih virih 1896., leta 1952 pa so ga takratne oblasti prepovedale.

Karel Biro je popeljal godovnike.

Z nastankom občine se je potem znova obudil jesenski Ferencov sejem, ki zadnja leta spet pridobiva veljavo. Letošnji je bil dobro obiskan. Predstavili so se čebelarji, sadjarsko-vinogradniško društvo Turnišče, Društvo kmetic Turnišče in številni rokodelci iz Pomurja in drugih koncev Slovenije, srečali so se godovniki Franc, Francelj, Francka, Frančišek, Frančiška. Ob tem so odprli čevljarski muzej, kulturno društvo Štefan Raj pa je od Polanščekove domačije do prireditvenega prostora pripravilo mednarodno povorko folklornih skupin.