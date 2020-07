Godbenikova prva nagrada v življenju

Pri treh godbah

Dušan z vnučkom Boštjanom FOTOgrafije: Mojca Marot

Skrbi za taščo

Poletje s Slovenskimi novicami



Slovenske novice tudi to poletje nagrajujemo naše zveste bralce. Skupaj z Dano, Radensko, Intersnack – Chiom, Mesom Kamnik, Kotanyijem, Svilanitom, Učili International – Felixom, nekaj reči pa smo primaknili še sami, bomo vse poletje razveseljevali srečne izžrebance z naborom nagrad, ki vam lahko še polepšajo dni. Vsak dan od 4. julija do 8. avgusta bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel ta bogati paket. Sodelujete lahko tako, da izpolnite prijavnico in jo pošljete na naš naslov: Slovenske novice, Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

Letos je imel pri žrebu naših kuponov, ki jih bralci pridno pošiljate v uredništvo, srečo tudiiz Laškega, ki se nagrade ni niti malo nadejal. »Nikoli prej še nisem ničesar dobil, zato sem vaše nagrade res vesel,« nam pove Dušan, ki z družino živi v lepi hiši v Marija Gradcu pri Laškem, od koder se lepo vidi marijagraška cerkvica, pa tudi nastajajoči most čez reko Savinjo, ki bo mestno jedro razbremenil tovornega prometa.Če bi bile razmere običajne in se ne bi zgodil koronavirus, bi v Laškem prav zdaj potekala prireditev Pivo in cvetje in Dušan bi imel polne roke dela. Že pol stoletja je namreč član Laške pihalne godbe, ki je v dneh Piva in cvetja vedno polno zasedena. Prav godbeniki so namreč tisti, ki skrbijo za živahen promenadni vrvež po mestnih ulicah, skupaj z mažoretami. A letos, tako kot še marsikje drugod, tudi laške ulice samevajo, prireditev pa je prestavljena na prihodnje leto.Dušan je član še dveh drugih godb, Veteranske godbe in Godbe Vrh nad Laškim, v vseh igra bariton. Sicer je že tri leta upokojen. Polno delovno dobo si je prislužil v podjetju Spekter Žalec, kjer je na terenu prodajal barve in lake.»Ves čas sem bil v kombiju, prevozil sem Slovenijo po dolgem in počez, po mojem sem nabral okoli dva milijona kilometrov,« pripoveduje. A hkrati doda, da njegova pokojnina kljub temu ni bogvekaj: »Nekaj čez petsto evrov znaša.« Zato bo vse, kar smo tokrat pripeljali k Ojsterškovim, prišlo še kako prav. Še posebno ker je tudi njegova ženaže dolgo doma. Brezposelna.»Premlada za penzijo in prestara, da bi me še kje zaposlili,« nam pove in našteje še kup zdravstvenih težav, zaradi katerih zna toliko bolj ceniti življenje. »Bila sem že skoraj ob oči, težave sem imela s steklovino in tudi mrežnico, dvakrat sem imela operacijo nosu zaradi začetka melanoma,« našteva Irena, ki je doma vse od takrat, ko je pred devetimi leti izgubila službo pri Avtu Celje, in skrbi tudi za skoraj 92-letno taščo.Pa za rože, ki so njeno veliko veselje in se bohotijo tako z balkona kot ob hiši in na vrtu. Družbo Dušanu in Ireni delata tudi dva vnuka, tretji je na poti. In šestletni muc Miki, ki je pravi Štajer'c, pripeljan iz Maribora, in je vsem prav tako v veliko veselje. Vnučekse je, preden smo se poslovili od družine Ojsteršek, pridružil dediju pri fotografiranju in si v škatli izbral svoj najljubši in slastni Chiov prigrizek, vesel pa je bil tudi sokov Dane in osvežilnih pijač Radenske.V paketu so se skrivali še bon za nakup mesa Mesa Kamnik, pa dišeče začimbe Kotanyi, mehke brisače Svilanit, Irena se je razveselila knjig založbe Učila – Felix ter žara na oglje MQ, seta za peko na žaru 6 v 1, pa kompleta kuhinjskih brisač, pršila za sončenje Hawaiian Tropic, Dušanu pa bo še kako prav prišel senčnik za avto. Ko bosta počivala v senci, bosta še naprej rada prebirala tudi naše Slovenske novice, nam obljubita zakonca Ojsteršek.