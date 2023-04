Gneča pri džamiji v Ljubljani, to je razlog

Osrednja bajramska molitev je potekala v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana. Zbrane je nagovoril mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić, ki je tudi vodil bajramsko molitev.

Bajramske slovesnosti so organizirane v sedemnajstih mestih - v Ljubljani, Kopru, Mariboru, na Jesenicah, v Kranju, Tržiču, Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Sežani, Kočevju, Trbovljah, Novem mestu, Krškem, Celju, Velenju in Novi Gorici.

Označuje poseben duhovni čas

Bajram je praznik, ki ga muslimani praznujejo ob koncu ramazana in označuje poseben duhovni čas. Ti dnevi so intimen in oseben počitek za dušo in telo. Duša je lahko vesela, ker se je v mesecu ramazanu izpopolnjevala in gradila svoj plašč pobožnosti, telo je veselo, ker se v bajramskih dnevnih ob hrani in pijači lahko sprosti v družbi družinskih članov, prijateljev in sosedov.

Bajram označuje radost v dušah vernikov, ki so s postom čistili svoje srce sovraštva in negativnosti. Takrat se pozabljajo morebitne zamere, obiskujejo sorodniki, prijatelji, sosedi in obdarujejo otroci.