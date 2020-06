Gneča na cesti: na meji vse stoji

Na slovenskih cestah že od jutra prihaja do zastojev. Posebej živahno je na relacijah proti morju in proti Bledu. Prihaja tudi do čakalnih dob na mejnih prehodih s Hrvaško.



Na spletni strani promet.si poročajo, da je zaradi prometne nesreče na cesti Rateče - Podkoren pri Zelencih promet urejen izmenično enosmerno.



Zastoji nastajajo na koncu izolske obvoznice in na posameznih odsekih naprej proti Portorožu in pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Zastoj je tukaj dolg en kilometer.



Čakalna doba je pred mejnimi prehodi Škofije, Sečovlje (uro in pol pri vstopu in eno uro pri izstopu), Dragonja (dve uri pri vstopu in ura in 15 pri izstopu), Sočerga (ena ura pri vstopu in 1-2 uri pri izstopu), Jelšane (eno uro pri vstopu), Dobovec (ena ura) in Gruškovje (dve uri za vstop in pol ure za izstop).