Gneča na cestah, številni se vračajo iz Hrvaške

Cesta Kranjska Gora–Jesenice je med Gozdom - Martuljkom in Belco zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila ob 15.47, ko sta trčili osebni vozili.Gasilci Gars Jesenice so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja vozil, z vpojnim sredstvom posuli razlite tekočine po cestišču ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči Jesenice pri oskrbi dveh poškodovanih oseb.Obvoz je izmenično enosmerno urejen po kolesarski stezi, mogoč pa je tudi prek Avstrije skozi Karavanke.Proti Jesenicam je daljši zastoj, ki je dolg sedem kilometrov.Zaradi predmeta je oviran promet na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru.Zastoji so na primorki med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih, vožnja se podaljša za 30 do 40 minut.Zastoji so tudi na cesti Lucija–Strunjan–Izola.Čakalna doba je pred mejnimi prehodi Sečovlje, Dragonja, kjer se za vstop v Slovenijo čaka do eno uro, in Gruškovje, kjer je čakalna doba za vstop dve uri.