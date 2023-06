Gneča na cestah popušča, manjši zastoji še na Štajerskem

Gneča na slovenskih cestah je začela popoldne popuščati. Manjši zastoji so sicer še vedno na štajerski avtocesti od Šentilja proti Mariboru in na mariborski vzhodni obvoznici pred Dragučovo proti Šentilju, čas potovanja se podaljša za 30 minut oz. 20 minut. Zastoji so tudi na cesti od Kopra proti Dragonji, navaja prometno-informacijski center.

Po dalj časa trajajočih zastojih na več mestih na ljubljanski obvoznici ter na štajerski, gorenjski in primorski avtocesti se promet umirja.

Gostejši promet

Z današnjim dnem je sicer začela veljati omejitev tovornega prometa čez poletje. Omejitev bo veljala ob sobotah od 8. do 13. ure, na nekaterih primorskih avtocestah, hitrih cestah ter nekaterih ostalih cestah pa od 6. do 16. ure. Po navedbah Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo omejitev veljala tudi ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro.

V naslednjih mesecih prometni strokovnjaki pričakujejo turistične prometne konice, ob pričetku šolskih počitnic pa pričakujejo tudi enega najhujših tednov, kar se tiče gostega prometa in zastojev na slovenskih cestah, še piše na prometno-informacijskem centru.