Gneča in zastoji! Tem cestam se raje izognite ...

Na cestah je ponekod na območju turističnih krajev gostejši promet, zastoji pa nastajajo tudi zaradi del na cestah, nesreč in prireditev. Po napovedih bo še do 14. ure zaprta štajerska avtocesta, tam je pred izvozom Blagovica iz smeri Ljubljane zastoj dolg dva kilometra. Zastoji so tudi na nekaterih cestah na Obali in na Gorenjskem.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste bo štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta predvidoma do 14. ure. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je po regionalni cesti.

Na štajerski avtocesti je delovna zapora tudi med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, kjer promet poteka po dveh pasovih proti Ljubljani in po enem pasu proti Mariboru.

Sicer pa trenutno zastoji nastajajo v obe smeri na cestah Sečovlje-Izola, Dragonja-Koper pri Orešju in na cesti Lesce-Bled. Na gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg do enega kilometra.

Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Gorenja vas-Trebija pri Podgori. Predmet na vozišču pa ovira promet na vipavski hitri cesti pred Ajdovščino proti Razdrtem.

Zaradi Maratona Franja so še danes predvidene kratkotrajne mobilne popolne zapore na relaciji Godovič-Idrija-Cerkno-Kladje-Sovodenj-Škofja Loka-Vodice-Gameljne-Ljubljana. Pričakujejo zastoje, je med drugim še navedeno na prometnoinformacijskem centru za državne ceste.