Gluha in slepa pred vrati doktorata

»Moja želja je, da bi v dveh letih končala doktorski študij,« pove 46-letna Metka Knez, ki je s svojo voljo, željo in hotenjem vsem nam krasen zgled. V vseh teh letih ji ni bilo ravno lahko, okvare vida in sluha pred njo postavljajo številne izzive in ovire, ki pa jih spretno in odločno premaguje. Stroka ve povedati, da je oseba z gluhoslepoto. Študira na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, tema njene doktorske disertacije je Socialna pravičnost in družbeno priznanje ter razvoj socialnih in čustvenih kompetenc mladostnikov s posebnimi potrebami v šolskem okolju. Njen mentor ...