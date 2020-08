Globoka skrivnost

Belouška se ni mogla rešiti.

Kdo, zakaj in kdaj ga je izklesal v skalo pri gradu na Goričkem?

Javni zavod Krajinski park Goričko je pod vodstvom dolgoletne direktoriceže veliko naredil za ohranjanje kulturne dediščine in pokrajine. Zelo skrbi tudi za biotsko pestrost na travnikih in v sadovnjakih, kjer ohranja stare, visokodebelne sorte dreves, saj v njihovih duplih živijo ptice, te pa skrbijo za ravnovesje žuželk. Izjemen je tudi grajski park ob največjem gradu na Slovenskem – ima natanko 365 soban.Krajinski park Goričko se loteva evropskih projektov, predvsem tistih, usmerjenih v ohranjanje vrst in življenjskega prostora, ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev ter razvoj sonaravnih oblik turistične, kmetijske in gospodarske dejavnosti. Tako ne bo nobeno presenečanje, če bo Javni zavod Krajinski park Goričko počrpal tudi evropska sredstva v zvezi z znamenitostjo ob glavnem grajskem poslopju. A še pred tem je skrivnost treba raziskati.»Kdo ve, zakaj, kdo in kdaj je v skalo pri Gradu na Goričkem izklesal vodnjak? Od srede julija 2020 vemo, da so nemarni ljudje vanj odvrgli vse, česar ne potrebujejo, od otroških plenic, čevljev in jedilnega pribora do posod, plastenk in še česa. Dva pogumna jamarja,in, sta se spustila 13,7 metra globoko na dno in naredila posnetke stanja. Našla sta tudi kačo belouško, ki se očitno ni mogla rešiti. Ugibali smo, ali je to sploh bil vodnjak? Ali je bil morda vstop v rov za pobeg in je imel celo stopnice? Ali je morda votlina zmaja Kača, ki je po legendi živel v grajski kleti in se hodil kopat v ribnik v vas? Zagotovo pa vodnjaka niso ljudje izklesali za to, da bi vanj metali odpadke?Mladi jamarji so ga pripravljeni septembra očistiti in upam, da pridemo skrivnosti in smetem do dna. Zato prosimo vse, da ne mečejo več ničesar vanj. Bi šlo?« je na koncu sporočila za javnost še zaprosila direktorica krajinskega parka Stanka Dešnik.V začetku jeseni se nam obetajo nova spoznanja o vodnjaku, ki to morda sploh ni in znova buri duhove na skrajnem severovzhodu Slovenije.