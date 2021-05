Globe za nabiralce špargljev in čemaža

Zanimiva dejstva o špargljih



* Nizkokalorični so in primerni za dietno hrano.

* Bogati so s provitaminom A in z vitaminom C. Vsebujejo mnoge vitamine B-kompleksa in so odličen vir folne kisline, ki zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja.

* Niso primerni za vse: izogibajo naj se jih ljudje z obolelimi ledvicami oziroma sečili.

* Za okus špargljev so odgovorne predvsem žveplove spojine in tudi kisline ter sladkorji.

* Imajo značilen vonj urina, ki se pojavi kmalu po zaužitju špargljev.

* Šparglji slovijo tudi kot afrodiziak, zato so nekoč nevestam dali poročni venček iz špargljev.

* Rimljani so njihov sok mešali v ljubezenske napoje. In ljudsko izročilo pravi: Kdor poje veliko špargljev, ima veliko ljubimcev.

Sezona špargljev je v polnem razmahu, medtem ko se je zaradi hladnejših temperatur nekoliko podaljšala sezona čemaža. Ker so temperature letošnjo pomlad nižje, bo tudi letina špragljev nekoliko slabša, kar pomeni, da bodo imeli nabiralci nekaj več dela z iskanjem teh zdravilnih rastlin. A preden se podate v gozd, vendarle preverite zakonodajo, ki nekoliko omejuje nabiranje divjih špargljev in čemaža.Čeprav šparglji, čemaž, regrat ... niso zavarovane rastlinske vrste v okviru naravovarstvene zakonodaje, za nabiranje v gozdu veljajo omejitve, koliko in kako jih nabiramo.Če se nabirajo v gozdu, velja splošna omejitev za rekreativno nabiranje. Pravila rekreativnega nabiranja gozdnih dobrin določa 43. člen pravilnika o varstvu gozdov , ki pravi, da posamezni obiskovalec gozda lahko v smislu rekreativnega nabiranja za lastne potrebe nabere dnevno največ en kilogram zelnatih rastlin, kar velja torej tudi za čemaž in šparglje (za gobe velja dnevno do največ dva kilograma).A zakonodaja še pravi, da obiskovalec gozda pri rekreativnem nabiranju plodov in zelnatih rastlin ne sme uporabiti pripomočkov za učinkovitejše nabiranje, ki povzročajo poškodbe na rastlinah, tleh ali v njihovi okolici, pozoren je treba biti tudi na to, da se pri nabiranju rastlin lahko odstrani največ 30 odstotkov rastlin oziroma vsaka tretja rastlina.Če boste čemaž nabirali zunaj gozdnih površin, potem omejitev ne velja, a kljub temu morda nabirajte samo toliko, kolikor res potrebujete za osebno rabo in ste pri tem obzirni do lastnika površin.Če se določb ne boste držali, je predpisana globa v višini 200 evrov, kazen pa vam lahko predpišejo gozdarski inšpektorji z inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.