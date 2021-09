Glivice na nogah – zakaj so nevarne in kako jih odstranite?

FOTO: Dtm Natura





Korak 1: Preden obiščite zdravnika začnite s temeljitim čiščenjem stopal



Se vam je kljub skrbi in pazljivosti vseeno pripetilo, da ste na svoja stopala zanesli glivice? Čisto na začetku okužbe ne potrebujete pomoči zdravnika in se lahko sami lotite reševanja te situacije. V svojo dnevno rutino zjutraj in zvečer vključite poostreno umivanje in temeljito sušenje stopal.



Korak 2: Če imate glivice na nogah potem svoje brisače in oblačila perite ločeno od ostalega perila



Da nebi prišlo do nadaljnje okužbe ločite svoje brisače, nogavice in ostalo perilo v poseben koš in ga perite ločeno od ostalega perila v vašem domu.



Hkrati poskrbite, da so resnično dobro oprana, tako da pri pranju uporabite programe, ki perilo perejo pri visoki temperaturi. Priporočljiva je temperatura 90°C, saj tako poskrbite, da uničite možne glivice, ki so se zanesle na tkanine.



Preventivno poskrbite tudi za ločeno pranje perila tudi, če ste se ravnokar vrnili z dopusta, toplic, obiska bazena ali fitnesa, potem dajte ta oblačila in brisače na poseben kup v vaši kopalnici in jih perite ločeno od ostalega perila vašega gospodinjstva.



Korak 3: Svojim nogam privoščite kakovostno in zračno obutev, ki omogoča stopalom, da dihajo in se hitro sušijo



Poleti večino časa lahko preživimo tako, da so naša stopala v odprti obutvi, ki omogoča, da se ta ne znojijo ampak dihajo. Toda s prihodom hladnejših dni je potrebno dodatno razmisliti, kaj natakniti na noge.



Za preprečitev glivic na nogah je pomembno, da vaša stopala dihajo in se ne znojijo. Če večino dneva ta tičijo v plastični obutvi se znajdejo v okolju, ki je kot nalašč za razraščanje glivic. Prav zaradi tega izberite obutev, ki ima sistem zračenja ali pa je narejena iz naravnih materialov. Poskusite tudi vsaj del dneva, ko ni obvezna obutev, stopalom omogočiti, da dihajo ali da nosite odprto obutev za doma.



