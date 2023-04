Glede plač v javnem sektorju jasno sporočilo: naj se kaznuje lenuhe, ki zgolj prekladajo papirje

Vlada je sindikatom javnega sektorja predstavila spremenjena izhodišča za pogajanja o prenovi plačnega sistema, del katerih je tudi zamik uveljavitve nove plačne lestvice. Znotraj te časovnice po pojasnilih vlade obstaja nekaj manevrskega prostora. Ob tem so z ministrstva za javno upravo še sporočili: »S 1. aprilom 2023 se bodo zaposlenim v javnem sektorju plače zvišale za en plačni razred oziroma za štiri odstotke.« Dodali so, da gre za prvi korak k dogovorjeni in nujni odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, h kateri so se v oktobrskem dogovoru med drugim zavezali vlada in sindikati javnega sektorja.

In kako naši bralci komentirajo potek pogajanj o plačni reformi v javnem sektorju?

S prepričljivo večino (56% sodelujočih) menijo, da naj se v javnem sektorju končno začne nagrajevati pridne in kaznovati lenuhe, ki zgolj prekladajo papirje. 24 % jih meni, da imajo zaposleni v javnem sektorju že zdaj previsoke plače, le 8 % pa jih ocenjuje, da so prenizke.